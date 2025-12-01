El manjar que todo el mundo desayuna en Andalucía, pero es imposible ver en otras zonas de España

En España la gastronomía se vive de muchas formas. Están los desayunos clásicos, como la tostada con tomate y aceite de oliva a veces con unas lonchas de jamón ibérico por encima que convierten la mañana en un lujo sencillo. Otros prefieren algo más internacional, al estilo inglés, con huevos, bacon y pan. Pero en Andalucía el desayuno se toma muy en serio.

Hay un plato que allí es sumamente común, pero que fuera apenas se conoce. Es sabroso, antiguo y muy contundente. Lo mejor es que se adapta al gusto de cada uno y siempre deja con ganas de repetir.

El desayuno que arrasa en Andalucía

El desayuno que adoran los andaluces es la manteca colorá. Una preparación tradicional que no falla, sobre todo si se sirve bien caliente sobre un mollete recién tostado.

Esta se elabora a base de manteca de cerdo fundida, pimentón, ajos y especias, y a menudo incluye carne deshecha, normalmente lomo. Si bien, en este último caso, el condimento suele llamarse zurrapa. El resultado es una especie de paté rústico y potente que acompaña perfectamente cualquier desayuno o aperitivo.

Es una receta que nace de la necesidad de conservar la carne antes de que existieran los frigoríficos, pero que hoy en día se mantiene por puro gusto.

En muchos pueblos andaluces, la manteca colorá no sólo es habitual en bares y desayunos de media mañana, también se prepara en casa. Muchas personas la usan para cocinar, ya que una cucharadita en una sartén basta para dar sabor a casi cualquier cosa.

¿Cómo se prepara la manteca colorá en Andalucía?

Si no la consigues en tu ciudad o te apetece probar a hacerla tú, la receta es sencilla, aunque lleva su proceso, merece la pena intentarlo.

Ingredientes:

1 kg de manteca de cerdo ibérica

400 g de lomo de cerdo (opcional)

1 hoja de laurel

1/2 cabeza de ajos

3 cucharadas de pimentón dulce

1 cucharada de orégano seco

Sal al gusto

Aceite de oliva

Agua

Molletes para servir

Preparación:

Si vas a usar lomo, córtalo en dados de unos 3 cm. En una cazuela con un poco de aceite, dora los ajos picados junto con la hoja de laurel. Si añadiste carne, incorpórala y rehoga un par de minutos.

Agrega el orégano y el pimentón con el fuego bajo para que no se queme. Añade agua suficiente para cubrir la carne (o solo un fondo si no usaste lomo).

Lleva a ebullición, luego baja el fuego y deja que el agua se evapore. Si hay carne, debe quedar tan tierna que se pueda desmenuzar con una cuchara de madera.

. Cocina a fuego medio-bajo durante unos 10 minutos, removiendo para que se fundan bien todos los sabores. Pasa la mezcla a un tarro hermético. En la nevera se conserva en buen estado durante un mes.

Tuesta un mollete, unta la manteca colorá, y acompaña con café, cerveza o lo que tengas a mano y disfruta.

Variaciones de la manteca colorá

Cada pueblo tiene su forma de hacerla. Algunas versiones incluyen carne más fibrosa o grasa frita, pero otras llevan embutidos o se sirven casi como una pringá, así que hay para todos los gustos.