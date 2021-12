¿Es importante dominar la gramática del inglés? Desde nuestro punto de vista, es importante, aunque no del modo en que se nos ha enseñado tradicionalmente. Es decir, tenemos que conocer la gramática básica y saberla usar de manera natural. Ha de ser una ayuda para hablar bien inglés y no un impedimento por ser muy complicada o por tener que memorizar muchas reglas que ni siquiera los nativos en inglés conocen.

Con ese objetivo hemos preparado este vídeo resumen de lo más esencial de la gramática del inglés en tan sólo 15 minutos. Lee este breve resumen que te ponemos de cada punto a continuación, y luego mira el vídeo. Echa también un ojo a nuestro curso de inglés online, YouTalk TV Plus donde te ofrecemos una clase-presentación gratis de 90 minutos titulada «las tres claves para cambiar tu inglés en 1 semana y hablarlo en 8 meses».

A continuación te ponemos el esquema-resumen del vídeo que tiene toda la gramática en inglés en ¡sólo 15 minutos!

1.- Verbo to be

Te vamos a hablar del verbo to be pero focalizado en las cosas, y por tanto abordamos el uso del pronombre IT, desconocido en inglés y clave para afianzar la base del inglés.

2.- El presente continuo

El presente continuo se usa, al igual que en español, para expresar acciones que ocurren en el momento del habla. Estoy andando, I’m walking. Funciona igual que en español, así que te resultará muy sencillo.

3.- Presente simple

Al igual que ocurre con el presente continuo, el presente simple se comporta en cuanto a su uso igual que en español. Para eso te explicamos de forma sencilla y única el uso de los auxiliares DO y DOES. Con mucha práctica para que los asimiles de por vida.

4.- Futuros en inglés

Te hablamos de futuros y es que vas a ver el futuro simple (will), el futuro próximo (going to) y el presente continuo para futuro. Sin duda este último es el más sencillo de comprender y sin embargo el peor explicado y más complejo en la gramática tradicional.

5.- Pasado en inglés verbos regulares.

Te explicamos aquí la mecánica de los verbos en pasado. De nuevo la afirmación, interrogación y negación con los auxiliares en este caso did y didn’t. Te hablamos de la pronunciación de las terminaciones en -ed como nunca antes te lo habían explicado.

6.- Pasado en inglés verbos irregulares

Al igual que en el punto anterior, te enseñamos cómo funcionan estos verbos en interrogación, afirmación y negación y te damos trucos infalibles basados en la práctica para que los domines de una vez.

7.- Presente perfecto

Te hablamos de cuándo usar el presente perfecto en inglés y nos apoyamos en el español haciendo una comparación. También trabajamos las contracciones más típicas en este tiempo verbal.

8.- Condicionales en inglés

Te explicamos de manera fácil y práctica los tres tipos de condicionales en inglés. En un minuto vas a ver más resultados que en años de rellenar huecos y estudiar teorías sobre condicionales.

9.- Verbos modales en inglés

Can, should, must, might….explicados de manera práctica y sin extrañas teorías sobre moralidades, obligaciones o posibilidades. Nos apoyamos en lo que ya conocemos en español para agilizar este aprendizaje.

10.- Phrasal Verbs

Los trucos definitivos sobre cómo usarlos, aprenderlos y que los podamos emplear de forma natural y con la pronunciación adecuada. Todo basado en frases, práctica y ejemplos claros.

