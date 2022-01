Poder llevar una conversación en inglés de forma natural, sin trabarte y sin tener que analizar ni traducir previamente lo que vas a decir, parece tarea imposible si no provienes de familia angloparlante o has vivido una larga temporada en el extranjero. No obstante, es más factible y sencillo de lo que parece sin tener que mudarte a Nueva York o tener que buscarte una pareja de Londres o de Sidney.

En este vídeo vamos a ver que es mucho más sencillo de lo que parece simplemente realizando un ejercicio que hemos preparado para vosotros.

¿Qué nos sucede a la hora de hablar en inglés?

Como hemos dicho antes, a la hora de hablar inglés, a los hispanohablantes nos suele entrar el pánico, ya que intentamos hablar con una fluidez y una agilidad que tenemos en español, pero que a la hora de hablar inglés, no la tenemos.

Esto sucede porque hemos aprendido el idioma siempre desde la teoría y desde las reglas y ejercicios gramaticales que a la hora de la verdad, sirven para poco o nada.

Imagina que quieres que tu hijo aprenda a ir en bicicleta y de pronto, comienzas aprendiendo los años de teoría de la bicicleta: la relación de marchas, la fuerza de los pedales, etc.

Bien, estamos seguros de que nunca se te ocurriría hacer eso. Lo que harías sería montar a tu hijo en la bicicleta y, primero con ayuda y luego por sí solo, que probara, practicara y que poco a poco fuera adquiriendo la destreza necesaria para ir en bicicleta con soltura y agilidad.

Lo mismo hay que aplicar al inglés. La falta de práctica total en la enseñanza ha hecho que los aprendices de inglés seamos expertos en gramática inglesa, más incluso que los propios nativos, pero que, a la hora de hablar, no tengamos ningún tipo de soltura.

Cómo conseguir hablar fluido en inglés

Para conseguirlo, lo único que hay que hacer es practicar y forzar a tu cerebro a utilizar las estructuras propias del inglés. De esa forma, poco a poco, irá interiorizando y asimilando los giros y mecanismos necesarios para hablar inglés con agilidad y fluidez.

Al principio, habrá que reproducir dichas estructuras de forma consciente y dirigida, pero poco a poco y a base de repeticiones y variaciones, conseguiremos reproducirlas de forma inconsciente y sin pensar. Es la única forma de poder hablar con fluidez y agilidad y sin tener que pensar ni analizar todo lo que vas a decir.

¡Practica con nosotros!

