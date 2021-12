Hoy te traemos este video definitivo para que aprendas a pronunciar en inglés sea cual es tu nivel en estos momentos. Es un video que cuenta con más de 2 millones de reproducciones en YouTube y que ya ayudado a muchísima gente a corregir su acento al hablar inglés, y sobre todo a comprender mucho mejor.

La realidad que uno de nuestros eslóganes es “Suena bien, comprende mejor”. Esto significa que la buena pronunciación tiene un impacto directo en cómo comprendes el inglés. En este video además, abordamos la unión de palabras, el trabajo de frases con ritmo y la entonación. De este modo, estaremos imitando a la perfección la manera en que los nativos hablan y eso nos repercute directamente en la manera que comprendemos el inglés.

Echa también un ojo a nuestro curso de inglés online, YouTalk TV Plus donde te ofrecemos una clase-presentación gratis de 90 minutos titulada «las tres claves para cambiar tu inglés en 1 semana y hablarlo en 8 meses».

Vamos a dividir el método / vídeo en 5 pasos.

1.-Pronunciación de letras

En nuestro método, hemos dividido las letras más cruciales para la pronunciación del inglés en CLAVE y SEMI-CLAVE.

Las letras clave son R, L, i corta, SH y G-J. Estas cinco letras, y especialmente las tres primeras, son muy frecuentes en inglés, y además se nos dificulta porque son sonidos que no existen en español. Requieren de un “entrenamiento” especial, pero merece mucho la pena pues el cambio en cómo sonamos y comprendemos es muy radical.

Las letras semi clave son 10, y aunque no tan frecuentes y relevantes, sí que van a tener un papel importante en nuestra fluidez sobre todo. Algunas de ellas surgen no en la palabra, sino en la unión de dos palabras. Conocerlas bien facilita mucho la manera en que hablamos, en cuanto a fluidez, comprensión y también entonación.

Las letras semi clave son la t como r suave española (Peter), la d como r suave española (I do), la th como z española (think), la th suave (this), la v (seven), la u como o (book), la s al comienzo de palabra (Spain), la h (he), la y (you) y la w (wood).

2.-Pronunciación de palabras y patrones

En este punto te damos una serie de palabras que contienen las letras clave y semi clave vistas arriba.

Para la R, tenemos sister, paper.

Para la L, tenemos pencil, table.

Para la i corta tenemos, it is, sit, fit….haremos la i como una e.

Para la sh tenemos she, English.

Para la g-j tenemos June, July.

La idea es que para recordar y practicar bien cada letra clave y semi clave, tenemos que tener unas palabras de referencia a las que podamos recurrir cada vez que aparezcan estas letras en otras palabras y tengamos dificultades.

3.-Unión de palabras o linking

En este punto vamos a darte un buen entrenamiento sobre todo a base de ritmo y repetición para que veas cómo se unen las palabras en inglés para formar una frase.

Lo que ocurre en este idioma es que como ya hemos comentado, al unir las palabras cambian el sonido de algunas letras. Por ejemplo.

Talk to him saltaremos la h, y se pronuncia Talk to ‘em.

I don’t like it esa d de don’t que de forma aislada suena a d, al unirse con I se convierte en r suave española, /ae_ron_láek_et/.

Usaremos patrones rítmicos para consolidar la unión de palabras. Mira bien el vídeo para más detalles.

4.-Entonación en inglés

Una vez bien unidas las palabras usaremos nuestra propia técnica de entonación denominada técnica del hey, yes, no.

Lo nunca visto en la enseñanza de inglés para hispanos.

5.-Frases para la práctica

Rematamos este vídeo con una serie de frases para la práctica siguiendo todos los puntos que has visto arriba.

Espero que te guste y lo aproveches al máximo.

See you guys next week!

