Las personas que siempre levantan la voz no son dominantes o más seguras, sino que necesitan sentirse escuchadas según la psicología

Que alguien en tu entorno siempre grite puede significar que quiera ser escuchada y no sea la persona segura de sí misma que aparenta. La psicología se ha encargado de analizar el trasfondo de este comportamiento. Si bien se piensa que una persona que grita transmite seguridad y confianza, la realidad es que tiene la necesidad de ser escuchado. Expertos añaden que esa necesidad de sentirse escuchados puede ser por haberse criado en hogares desestructurados, familias caóticas o ambientes ruidosos.

¿Por qué se produce?

En ocasiones tenemos que convivir con personas irascibles que gritan por cualquier cosa que hagamos. Generalmente, pensamos que son gente con mucha confianza para alzar la voz y que tiene que estar muy seguros de sus palabras para decirlas gritando.

El laboratorio de Análisis Instrumental de la Comunicación sobre locución e imaginario de la Universidad Autónoma de Barcelona demuestra que el tono de voz que usamos para comunicarnos dice mucho de nosotros. Llegaron a la conclusión de que un tono de voz grave transmite una sensación sombría y que una voz firme y segura nos hace pensar que nos habla alguien importante o distinguido.

¿Qué nos puede transmitir un tono de voz alto?

Emociones intensas que llevan a subir el volumen al hablar.

Ansiedad o nerviosismo en situaciones sociales.

Necesidad de atención, compensar la timidez o destacar en un entorno ruidoso.

Señal de incapacidad para escuchar y controlar las emociones.

Falta de conciencia porque algunas personas no notan que están hablando en un volumen alto.

Estudios de neurociencia y psicología del comportamiento señalan que gritar en una discusión no solo muestra enfado, sino que es una respuesta del sistema nervioso a una amenaza percibida. El córtex prefrontal, parte del cerebro, queda parcialmente desconectado y es el sistema límbico el que se apodera del control. A veces, como reflejo de supervivencia emocional, las personas levantan inconscientemente el tono de voz.