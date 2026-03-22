Surrealista: así fue la bronca que un Policía Municipal echó al médico del Real Madrid

Niko Mihic fue abroncado en plena plaza de los Sagrados Corazones, a escasos metros del Bernabéu, por un Policía Municipal. El médico del Real Madrid fue reprendido por la autoridad cuando asistía al derbi que medirá a los blancos con el Atlético de Madrid en una imagen surrealista.

El médico croata estuvo recibiendo la bronca del Policía Municipal en las inmediaciones del estadio blanco por haber ido demasiado rápido con su BMW. Niko Mihic aguantó el chaparrón como pudo, pero finalmente se libró de la multa y accedió al estadio del Real Madrid.