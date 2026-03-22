Arbeloa vs Simeone: dos estrategas en los banquillos

Este Real Madrid-Atlético estará marcado por un enfrentamiento inédito: el que protagonizarán Álvaro Arbeloa y Diego Pablo Simeone en los banquillos. El salmantino se estrena en un derbi, mientras que el argentino se verá las caras con el octavo entrenador madridista desde que lidera el banquillo rojiblanco. Y lo que es seguro es que las pizarras tendrán mucho protagonismo. Arbeloa lleva poco en la élite, pero ya ha demostrado su valía.

En este tiempo ha sido capaz de eliminar al Benfica de José Mourinho en el playoff de la Champions y al Manchester City de Guardiola en los cuartos. Al técnico catalán le ganó tanto en el Bernabéu como en el Etihad, con baño táctico incluido en Chamartín. Ahora llega el turno de medirse a Simeone, que no ha dudado en elogiarle en la previa.

«Está trabajando muy bien, los resultados hablan por sí solos. Hay una sociedad que se percibe con los futbolistas y eso se nota. Más allá de la capacidad técnica que podamos tener los entrenadores hay un plus que se percibe. Se percibe que hay una idiosincrasia similar a lo que el entrenador quiere y está necesitando», aseguró Simeone en rueda de prensa.

Será un duelo inédito, ya que nunca se han enfrentado como entrenadores. Tampoco coincidieron como jugadores. Son de generaciones diferentes, pero este 22 de marzo será la primera vez que se vean cara a cara desde los banquillos.

El Real Madrid, enamorado de Arbeloa

Álvaro Arbeloa ha caído de pie en el vestuario del Real Madrid. Más allá de los resultados, los jugadores valoran especialmente su forma de gestionar el día a día. El técnico ha encontrado el equilibrio entre cercanía y autoridad, una fórmula que históricamente siempre ha funcionado en el vestuario blanco. Arbeloa mantiene una relación muy directa con sus futbolistas. Es habitual verle conversar con ellos durante los entrenamientos.

Puede sentarse en el césped con jugadores como Valverde o Tchouaméni para comentar detalles del juego o simplemente escucharles. También cuida a los más jóvenes y a los que suben desde la cantera, dedicándoles tiempo y haciéndoles sentir parte del grupo. Sin embargo, dentro del vestuario destacan que su liderazgo no se basa solo en la cercanía. También sabe imponer autoridad cuando es necesario. No la exagera ni la exhibe, pero marca límites cuando la situación lo requiere. Esa mezcla de diálogo, respeto y firmeza está siendo muy bien recibida por la plantilla.

Simeone, el decano del derbi

Simeone golea 49 a 0 a Arbeloa en los derbis. El veterano contra el novel. Los banquillos de Atlético y Real Madrid reflejan los contrastes en el derbi. El de este domingo será el primero para Arbeloa, mientras que Simeone soplará medio centenar de velas. Ningún entrenador ha llegado a esa cifra y el Cholo no se ha enfrentado a otro equipo más veces que a los blancos. Simeone ha vivido derbis en todos los colores.

Liga, Copa, Champions, Supercopa de España y Supercopa de Europa. También en todas las rondas. Octavos, cuartos, semifinales y final. Así hasta 49 ocasiones saldadas con 14 victorias rojiblancas, 18 derrotas y 17 empates. Balance equilibrado, más teniendo en cuenta de donde viene el Atlético en los derbis pre-Simeone. De 14 años sin ganar. Desde 1999 hasta 2013, en la final de Copa del Rey, el Atlético contó por empates y derrotas todos sus enfrentamientos contra el Real Madrid.

El apretón de manos entre Arbeloa y Simeone es nuevo para el derbi. La de Simeone lleva 14 años perenne, pero al otro lado ha habido hasta ocho manos diferentes. Con Ancelotti y Zidane se enfrentó en 13 ocasiones cada uno; ante Mourinho 4; Lopetegui y Xabi Alonso 2 y Rafa Benítez y Solari una única ocasión. Será el primer duelo entre Arbeloa y Simeone, que se han repartido piropos en sala de prensa. Este domingo, desde las 21:00 horas, no habrá regalo alguno.