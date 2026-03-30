Rummenigge se arrodilla ante Florentino: «Vale su peso en oro por devolver al Madrid a lo más alto»

El Real Madrid tiene una eliminatoria de Champions muy complicada ante el Bayern. Un clásico en la Copa de Europa entre los dos equipos más laureados de la historia que volverán a enfrentarse a doble partido por un billete a semifinales. A pesar de que el club bávaro ha alimentado con morbo el duelo, desde Alemania una leyenda como Karl-Heinz Rummenigge ha reconocido la grandeza del club blanco y del presidente, Florentino Pérez.

El ex delantero conoce de cerca la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos. En los últimos tiempos, el conjunto merengue es el que siempre ha salido victorioso en la máxima competición europea: «Es la cumbre, el partido de los partidos. La final anticipada», confesó. Aunque sabe por propia experiencia la dificultad para eliminar al Real Madrid: «Siempre han reunido a la crème de la crème del fútbol. Les eliminamos en el 76, pero al pisar ese campo me di cuenta de que era algo especial. Serán dos partidos calientes, tanto en Madrid como en Múnich», añadió.

A pesar de que Mbappé aseguró que el Bayern es el equipo más en forma de Europa, Rumennigge prefiere no ponerles la etiqueta de favoritos: «No haríamos bien poniéndonosla por muy bien que estemos. Llamé a Guardiola antes de que se enfrentaran en octavos, pero ya sabía que el Real Madrid de febrero poco tenía que ver con el de principio de temporada», comentó en una entrevista en As.

Una de las personas dentro del club blanco con el que tiene muy buena relación es con Florentino Pérez, el hombre que devolvió al Real Madrid al máximo nivel a nivel europeo: «Recuerdo pasar muchas horas con él hablando de fútbol y estar en todo de acuerdo salvo en una cosa: la Superliga. Hablé con Ceferín y me recalcó que estaba contento de que hubieran vuelto a la familia del fútbol. Entiendo que siempre quiera lo mejor para el Madrid. Incluso recuerdo que dio un paso atrás cuando estuvo convencido de que el problema era él, pero nunca lo fue. Fue él quien le devolvió unas esferas en las que solo llegó a estar con Bernabéu. Lo que no se tiene en cuenta es que en la actualidad es mucho más complicado tener ese éxito constantemente. Vale su peso en oro», apuntó sobre Florentino.

El Bayern no quiere volver a sufrir la magia del Real Madrid en la Champions

La última vez que se vieron las caras fue en 2024 en semifinales de Champions. Después de empatar en el Allianz Arena, el Bayern rozó con los dedos pasar a la gran final tras el gol de Alphonso Davies. Sin embargo, Joselu se vistió de héroe con un doblete en el tramo final del partido. Una imagen temen que vuelva a suceder.

«El estadio y la afición imponen. La energía que generan es extraordinaria. Juntos convierten al equipo en un huracán que pasa por encima del rival. Hay que tener nervios de acero, mantener la calma y estar sobre todo preparado mentalmente», zanjó.