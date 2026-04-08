El dato que debe arreglar el Real Madrid para la vuelta: corrió casi 10 kilómetros menos que el Bayern

El Real Madrid no pudo sacar tajada en el Santiago Bernabéu para irse a Múnich con un resultado positivo. Cayó ante el Bayern de Múnich en el último duelo de Champions League de cuartos de final, dejando una imagen de superioridad que hace complicada la remontada. Mentalizarse de ello hace que Álvaro Arbeloa tenga que hacer ajustes en una semana para soñar con el milagro, y uno de ellos es solucionar un dato demoledor: corrieron mucho menos que el Bayern.

En un partido tan exigente, el Real Madrid dejó un dato claro: el conjunto alemán recorrió cerca de 10 kilómetros más que los blancos. Las estadísticas reflejan la intensidad con la que el Bayern planteó el encuentro. Más presión, más ritmo y un esfuerzo físico superior que, en varios tramos del partido, se tradujo en dominio territorial. El equipo alemán fue capaz de imponer un punto más de energía, especialmente en la recuperación tras pérdida.

Aun así, el Real Madrid no estuvo ni mucho menos fuera del partido. Los de Arbeloa supieron competir y generaron ocasiones claras que pudieron cambiar el rumbo del encuentro. En varias fases, el equipo encontró espacios y demostró que, incluso sin dominar en lo físico, tiene argumentos de sobra para hacer daño a cualquier rival.

La diferencia estuvo en la eficacia y en mínimos detalles que, en este tipo de eliminatorias, marcan el resultado. El Bayern aprovechó mejor sus momentos, mientras que al Madrid le faltó acierto en los metros finales. Vinícius y Mbappé lo intentaron de mil maneras, pero finalmente no lograron el empate.

Pese a la derrota, el contexto invita al optimismo. El conjunto blanco ya ha demostrado en innumerables ocasiones en la Champions que sabe levantarse en situaciones adversas. Con la eliminatoria aún abierta, la vuelta en Múnich está abierta a cualquier cosa. El mensaje dentro del vestuario es claro: hay margen, hay argumentos y, sobre todo, hay confianza. Si algo ha caracterizado al Real Madrid en Europa es su capacidad para responder cuando más se le exige.

Quedan 90 minutos. En una competición como la Champions, eso es mucho decir, y más para el Real Madrid. La remontada no será fácil, pero este equipo ha construido su historia precisamente sobre noches como la que está por venir.