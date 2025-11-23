El Gobierno de Sánchez desprecia al tenis español al no llevar a ningún ministro a la final de la Copa Davis

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue con su desprecio al deporte español y, en este caso, no ha tenido ninguna representación en la gran final de la Copa Davis que disputa España ante Italia en Bolonia este domingo. Pese a la importancia del evento deportivo, ningún representante del Ejecutivo ha asistido a la final de la Copa Davis y la máxima autoridad es José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Ni Pedro Sánchez, que está de visita oficial en Sudáfrica para la cumbre del G-20, ni ninguno de los ministros del Gobierno de España han ido a Bolonia para apoyar al equipo español en la final de la Copa Davis de tenis. Esta vez no va nadie ni para hacerse la foto, algo que gusta mucho a los ministros de este Gobierno.

Así, el tenis español ha estado totalmente huérfano de representación institucional de su país en una cita tan importante como es una final de la Copa Davis. Desde 2019, España no jugaba una final de esta competición tan importante, pero para el Gobierno no ha sido eso suficiente para llevar a ningún ministro. Tampoco Pilar Alegría, la ministra del ramo (Educación, Formación Profesional y Deportes), que sólo rompe su descanso de fin de semana para irse a hacerse la foto a Cervera (Lérida) en la fiesta de los hermanos Márquez por su temporada en MotoGP.

Alegría, que atacó a OKDIARIO por recordar que sí se suma a las celebraciones de los deportistas españoles, pero que no apoya a esos mismos deportistas in situ durante el año, no tenía ningún acto en su agenda este domingo, pero ni aun así ha querido ir a Bolonia a apoyar a España en la final de la Copa Davis. Ni Alegría ni ningún ministro tienen agenda oficial este domingo, pero no les parecía adecuado apoyar a la selección española de tenis.

El único representante institucional que sí ha ido a Bolonia fue José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes y también secretario de Estado para el Deporte, pero cabe recordar que Uribes no forma parte del Consejo de Ministros. Su ‘jefa’, un cargo superior, es Pilar Alegría, austente en esta final.

La final de la Copa Davis en Bolonia

España disputa este domingo la final de la Copa Davis en Bolonia ante Italia, que juega en casa. El equipo capitaneado por David Ferrer está formado por Pablo Carreño, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers. Carlos Alcaraz no forma parte del equipo porque se lesionó tras jugar la Copa de Maestros en Turín.

España eliminó a la República Checa en cuartos y a Alemania en semifinales para plantarse en esta gran final, uno de los principales eventos deportivos del año para España y además una gran cita para el tenis. Hacía seis años que España no jugaba una final de Copa Davis, pero esto no es suficiente para el Gobierno de Pedro Sánchez, que abandona a un deporte tan importante como es el tenis en España.