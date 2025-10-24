Aitana Bonmatí ofreció el Balón de Oro a la afición de Málaga, en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones que midió a España contra Suecia. La mejor jugadora del mundo se dio un baño de masas ante los más de 20.000 espectadores que acudieron al encuentro celebrado en La Rosaleda, tras conquistar su tercer galardón consecutivo. Todo, antes de unas semifinales en las que España estrena seleccionadora, con Sonia Bermúdez en el banquillo.

La jugadora del Barcelona recibió el galardón a manos de una ex compañera en el conjunto culé y amiga, la actual futbolista del Manchester United Fridolina Rolfo. La atacante de Suecia era uno de los principales peligros de su selección, pero antes de pasar a la acción e intentar poner en aprieto a las campeonas del mundo, tenía un bonito gesto con la mejor jugadora del mundo.

La centrocampista del Barça recibió el Balón de Oro el pasado 22 de septiembre, en una gala celebrada en París en la que se impuso en las votaciones a Mariona Caldentey, que venía de ganar la Champions con el Arsenal, a la también gunner Alessia Russo, que ganó la Eurocopa con Inglaterra, y a Alexia Putellas. De esta forma, se convertía en la primera futbolista en ganar tres veces el Balón de Oro, superando los dos que tiene Alexia.

Además, Vicky López ofreció el Kopa, que la reconoce como mejor jugadora sub-21 del mundo. Aunque en el caso de la joven futbolista el acto se celebró sin apenas público en las gradas, puesto que fue al saltar a calentar. De manos de Reyes Bellver, directora de fútbol femenino de la RFEF, la jugadora del Barcelona ofreció también el galardón a la afición que en esos momentos estaba en las gradas del estadio malaguista.

España se jugaba mantenerse en la pelea por un título que defiende, puesto que se ganó en 2024, tras imponerse por un claro 2-0 a Francia en la final celebrada en La Cartuja. Ahora, La Rosaleda acogía este choque ante Suecia y España no quería defraudar. Pero quien no defraudó fueron los más de 20.000 espectadores que acompañaron a la Selección en su intento de clasificarse para la final de la competición, que será también a doble partido, en el próximo parón de noviembre.