El VAR pita el primer penalti del Mundial a favor de Argentina y Messi lo falla tras una parandinha

Argentina tardó 95 minutos en recibir un penalti a favor en el Mundial de Estados Unidos tras la polémica que se suscitó en Qatar 2022. El equipo albiceste se proclamó campeón del evento con cinco penas máximas a favor en siete partidos y en el presente evento van en progresión de mejorar esa marca, aunque Leo Messi falló desde los 11 metros en el partido contra Austria.

El VAR tuvo mucha parte de culpa de que se decretase la pena máxima después de que el colegiado egipcio Amin Mohamed Omar dijese que Lautaro Martínez no había sido objeto de falta por parte de la defensa de Austria. La insistencia del jugador del Inter, que estuvo tumbado en el césped con ostensibles gestos de dolor, provocó que el VAR entrase y llamase al árbitro de campo al videomarcador.

Amin Mohamed Omar estaba predestinado a pitar la pena máxima a favor de Argentina tras un derribo en el que se aprecia cómo los defensas austríacos sacan el balón. El VAR, sin embargo, interpretó que esa acción era merecedora de una pena máxima que evidentemente Leo Messi pidió tirar.

El penalti pitado a Argentina por esta acción sobre Lautaro Martínez#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sYtNT6JQkD — DAZN España (@DAZN_ES) June 22, 2026

El autor de un hat-trick contra Argelia buscaba convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales en solitario, pero Alexander Schlanger adivinó su intención lanzándose al lado derecho de la portería. Messi hizo una paradinha intentando condicionar al portero, pero cuando vio que le adivinó el sitio de lanzamiento, intentó ajustarlo tanto que su disparo se marchó fuera.

Austria respiró tranquilo tras ese primer lance del partido en el que podían haber quedado heridas de muerte sus opciones de ser primeros de grupo. Messi, por fortuna, falló de manera inesperada una suerte en la que en Qatar 2022 se mostró intratable como lanzador de penaltis.