A qué hora empieza el Argentina - Austria y por qué canal ver en directo por televisión el partido del Mundial 2026.

Argentina vuelve a la acción en el Mundial 2026 después de debutar goleando a Argelia con una actuación magnífica de Leo Messi, que logró un hat-trick. Ahora los sudamericanos y vigentes campeones del torneo se tienen que medir a Austria para intentar lograr un triunfo que les permita sacar el billete matemático para los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en el Estadio de Dallas.

Argentina – Austria del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Argentina se enfrenta a la de Austria en el partido que corresponde a la jornada 2 del grupo J del Mundial 2026. La albiceleste se estrenó en esta Copa del Mundo goleando a Argelia en la primera fecha con una actuación estelar de Leo Messi. Ahora los de Scaloni, que son los vigentes campeones de este torneo, buscarán los tres puntos para certificar su pase a los dieciseisavos de final de la competición, donde habría que recordar que se podría cruzar con España.

La FIFA programó este apasionante Argentina – Austria correspondiente a la jornada 2 del grupo J del Mundial 2026 para este lunes 22 de junio. El organismo que controla y organiza la Copa del Mundo ha fijado el inicio de este choque entre la albiceleste y el combinado austríaco en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de Dallas.

Dónde ver en directo gratis el Argentina – Austria: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que tienen en su haber los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva los diferentes encuentros que se juegan en la Copa del Mundo son Dazn y RTVE, aunque hay que destacar que el ente público sólo tiene un choque al día y los de la selección española. Este Argentina – Austria de la jornada 2 del grupo J del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de La1 y de Dazn, lo que quiere decir que el choque se podrá seguir en abierto y gratis por la TV.

Los seguidores de la Copa del Mundo que estén pendientes a todos los choques que se disputan deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Argentina – Austria de la jornada 2 del grupo J del Mundial 2026 a través de las aplicaciones de Dazn y RTVE Play. Estas apps están disponibles para ser descargadas en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que tener en cuenta que ofrecen sus respectivas páginas webs para que los usuarios accedan a ellas y no se pierdan nada de lo que suceda en el Estadio de Dallas.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer diariamente la mejor información sobre todo lo que ocurra en la Copa del Mundo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, donde tenemos un enviado especial. Narraremos en directo y en vivo online el Argentina – Austria que corresponde a la jornada 2 del grupo J del Mundial 2026 y cuando finalice el choque en el Estadio de Dallas publicaremos la crónica de la vente campeona.

Dónde escuchar por radio en directo el Argentina – Austria

Todos los aficionados que están siguiendo la Copa del Mundo y que tengan cosas que hacer y no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Argentina – Austria que se disputa en el Estadio de Dallas van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Estados Unidos para narrar el minuto a minuto de este partido de la jornada 2 del grupo J del Mundial 2026.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Argentina – Austria?

El Estadio de Dallas, conocido también como el AT&T Stadium y situado en Arlington, Texas, será el campo donde se disputará el Argentina – Austria de la jornada 2 del grupo J del Mundial 2026. Este campo se inauguró en 2009 y tiene capacidad para recibir a unos 80.000 espectadores, siendo uno de los más grandes de la Copa del Mundo. La casa de los Dallas Cowboys acogerá este choque de la albiceleste y también el último que disputará en esta fase.

La FIFA ha escogido al árbitro Amin Mohamed Omar para que dirija la contienda entre Argentina y Austria en este partidazo de la jornada 2 del grupo J del Mundial 2026. El colegiado egipcio se convirtió en internacional en el año 2017 y todos esperan que pueda tener una tarde tranquila sin muchas polémicas en el Estadio de Dallas.