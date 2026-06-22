El gol de Dios: así superó Messi a Klose para convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales

La primera parte entre Argentina y Austria agonizaba cuando pasado y presente convergieron en el mismo punto. El día que se cumplen 40 años del gol de Dios de Maradona, Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. De Diego a Leo. Un mismo barrilete cósmico. Fiel a su esencia. El enigma que rodea a Messi es que lleva haciendo lo mismo durante más de dos décadas y nadie puede desactivarlo.

HISTORIA DEL FÚTBOL. HISTORIA DE LA HUMANIDAD 🐐 LEO MESSI SE CONVIERTE EN EL MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qKfhS2LSpG — DAZN España (@DAZN_ES) June 22, 2026

Balón abierto al costado izquierdo, centro de Medina, vestido de Jordi Alba para la ocasión, a la media luna y ahí apareció el de siempre para dar un pase a la red. Un gol histórico. Un gol para toda la vida. Supera, con 17, los 16 de Klose y se convierte en el máximo goleador de siempre en los Mundiales. El argentino ha necesitado cuatro partidos más (28) que el alemán (24). Por detrás de ambos quedan Ronaldo Nazario y Mbappé con 14 goles cada uno. EL francés sale a un gol por partido.

Messi superó el récord con un gol marca de la casa, aunque estuvo a minutos de hacerlo con uno de penalti. Hubiera sido injusto para su canonización, pero… ¿Quién recuerda la forma del gol? Pelé anotó su gol número 1.000 de penalti. ¿Alguien se acuerda? Pues eso. Schlager adivinó la trayectoria del lanzamiento y detuvo un penalti en el que Messi hizo una paradinha.

Los goles de Messi en los Mundiales se reparten en cinco de los seis Mundiales que ha disputado. En Alemania 2006 (1), Brasil 2014 (4), Rusia 2018 (1), Qatar 2022 (7) y Estados Unidos, México y Canadá 2026 (4) hasta el momento. De hecho, en el actual Mundial ya es el máximo goleador después de su hat-trick ante Argelia y el que lleva hasta ahora ante Austria.