El Madrid comenzará la Liga en la 2ª jornada ante el Espanyol si tiene algún jugador en semifinales del Mundial

El calendario de la Liga 2026/27 conocido este martes tiene varios asteriscos. El primero y más relevante es que los equipos que tengan jugadores en semifinales y/o final del Mundial aplazarán sus encuentros de la primera jornada. Serán los casos del Real Madrid, como del Barcelona, salvo sorpresa. Estos equipos, a falta de oficialidad, jugarán su primer partido de Liga una semana después, el correspondiente a la segunda jornada.

A pesar de que el Mundial acabará el 19 de julio, Javier Tebas decidió, contra el criterio de la AFE, que la próxima Liga comenzara el 15 de agosto. Esto supone que habrá jugadores que no tengan el descanso obligatorio (mínimo tres semanas), de ahí que la Liga se haya inventado que los equipos con jugadores que lleguen a la última semana del Mundial empiecen más tarde.

Esto provoca un lío, porque esos equipos, entre los que se encontrará el Real Madrid, no empezarán la Liga ese fin de semana del 15 y 16 de agosto. Los partidos de esa primera jornada los disputará el 25, 26 o 27 de agosto, que es entre semana (martes, miércoles o jueves). Así, en la práctica, el primer encuentro del Real Madrid en la Liga 2026/27 será el de la segunda jornada ante Espanyol en Barcelona, fechada para el fin de semana del 22 o 23 de agosto.

En el calendario, en la primera jornada figura un Real Madrid – Real Sociedad, pero ese encuentro tendrá que aplazarse a esa fecha del 25, 26 o 27 de agosto si el club blanco tiene jugadores -como se espera- en las semifinales y/o final del Mundial. Así, el primer encuentro que juegue el Real Madrid en la Liga sería el de la segunda jornada, que será ante el Espanyol a domicilio.

Cabe recordar que los futbolistas tienen firmado en el convenio colectivo un mínimo de 21 días de vacaciones y tres semanas de pretemporada, tiempo que no se cumple (o va al límite) por la negativa de la Liga de aplazar una semana el inicio del campeonato, como sí ha hecho, por ejemplo, la Premier.

En resumen, la Liga comenzará oficialmente el fin de semana del 15 y el 16 de agosto, pero habrá varios encuentros que no se jugarán en esa fecha y se tendrán que disputar diez días después. Serán aquellos clubes que cuenten con futbolistas en semifinales y/o final del Mundial.