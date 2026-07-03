Agente especial Mbappé: el socio de Olise

Kylian Mbappé tiene una misión especial en este Mundial. Obviamente, la de llevar a Francia a su tercera estrella, pero también trabaja en la sombra por el Real Madrid. El delantero está desempeñando un papel importante para convencer a su compañero de selección de que vista de blanco. El atacante francés está aprovechando la concentración de Francia durante el Mundial para transmitir a Olise las bondades del proyecto madridista y reforzar la idea de compartir vestuario también en el Santiago Bernabéu. Aunque OKDIARIO puede asegurar que el jugador del Bayern necesita que le convenzan poco.

En Valdebebas consideran que Olise reúne un perfil muy difícil de encontrar en el mercado. Su capacidad para recibir entre líneas, superar rivales en el uno contra uno y generar ventajas en el último tercio le convierten en uno de los futbolistas que mejor encajarían en el proyecto de futuro del Real Madrid. Además, su conexión con Mbappé está siendo una de las grandes noticias de la selección francesa durante el Mundial.

Mientras tanto, el Bayern de Múnich mantiene su postura de considerar al extremo francés una pieza absolutamente intransferible y trabaja para blindarle con una renovación. Sin embargo, el hecho de que el Real Madrid no cerrara públicamente la puerta a Olise, como sí hizo con Enzo Fernández, mantiene viva una operación que, pese a su enorme complejidad, continúa muy presente en el mercado.

Poco o nada tiene que ver el comunicado oficial que el Real Madrid publicó este viernes sobre Enzo Fernández con el que emitió hace apenas unas semanas a raíz de las informaciones que vinculaban a Michael Olise con el conjunto blanco. A simple vista, ambos textos parecen prácticamente idénticos, pero existe una diferencia que cambia por completo el mensaje del club y que invita a pensar que los dos casos no tienen absolutamente nada que ver.

Dos comunicados muy diferentes

En el caso de Enzo Fernández, el Real Madrid fue mucho más contundente. No sólo negó haber mantenido conversaciones con el Chelsea o con el entorno del internacional argentino, sino que añadió una frase que no aparecía en el comunicado sobre Olise: «El Real Madrid no tiene intención alguna de acometer dicha operación». Una coletilla que supone un auténtico portazo al centrocampista y que deja claro que, al menos a día de hoy, no forma parte de los planes deportivos de la entidad presidida por Florentino Pérez.

Con Michael Olise la estrategia fue muy diferente. El club blanco también negó contactos directos o indirectos con el Bayern o con el futbolista, pero evitó cerrar la puerta a una futura operación. Al contrario. El comunicado recordaba que cualquier interés por un jugador con contrato debe tratarse primero entre clubes, un matiz que muchos interpretaron como una declaración de respeto institucional hacia el Bayern más que como una renuncia definitiva al fichaje.

Y precisamente ahí está la gran diferencia. Mientras Enzo quedó descartado de forma expresa, el caso de Olise sigue dejando margen para que la operación pueda activarse si las circunstancias cambian.

Una sociedad que ilusiona

Si el Real Madrid termina fichando a Michael Olise, una parte importante del trabajo ya estará hecha. El extremo francés y Kylian Mbappé están formando la pareja más determinante de este Mundial. Didier Deschamps ha encontrado la fórmula desplazando a Olise al carril central, desde donde recibe entre líneas, levanta la cabeza y encuentra siempre el desmarque del delantero madridista.

El entendimiento entre ambos es total y los números lo demuestran: Mbappé suma seis goles en el torneo, mientras que Olise lidera la clasificación de asistentes con cinco pases de gol. El propio capitán francés ha reconocido públicamente lo fácil que resulta jugar junto a su compañero por su capacidad para interpretar cada movimiento. Una conexión que está marcando diferencias con Francia y que, según diversas informaciones, Mbappé sueña con trasladar también al Santiago Bernabéu.