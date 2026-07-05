Mbappé arremete contra Paraguay: «Si tenemos que meter las manos en la mierda, las metemos»

Kylian Mbappé se mostró muy cabreado tras el Paraguay-Francia por el juego «sucio» de los paraguayos. El capitán de la selección gala reconoció que ellos también saben «jugar sucio» y que «si hay que meter las manos en la mierda, nos vamos a meter las manos en la mierda». Así lo hicieron, bajaron al barro y superaron una dura prueba ante el conjunto sudamericano gracias al gol de penalti transformado por el delantero del Real Madrid que les mete en cuartos del Mundial.

«Creo que sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que hoy estuvo muy bien el partido que tuvimos y cómo lo jugamos. Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, nos vamos a meter las manos en la mierda. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso», dijo después del partido en declaraciones a la televisión francesa M6.

En su intervención a pie de campo, el jugador del Real Madrid mostró aún el pique de un tenso encuentro, en el que marcó el gol de la victoria de penalti en el minuto 70. «Pensaban que íbamos a venir a jugar de etiqueta, que solo íbamos a lucirnos con jugadas elegantes y pases de pared. También sabemos jugar sucio. Lo hicimos hoy, ganamos e incluso así, fuimos mejores que ellos», afirmó.

«Ese es su fútbol, esa es su forma de jugar. Cada uno juega con lo que tiene; no hay una forma correcta o incorrecta de jugar al fútbol. Solo hay una: ganar», añadió. Por otro lado, Mbappé se refirió al cruce de cuartos contra Marruecos. «Sabemos que Marruecos es un muy buen equipo y estamos muy contentos de jugar contra ellos. Vamos a dar lo mejor de nosotros para continuar nuestro camino», terminó.