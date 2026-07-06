Mbappé pone nombre y cara a la senadora paraguaya racista: «Eres despreciable e indigna»

Kylian Mbappé ha contestado a Celeste Amarilla, la senadora paraguaya que le insultó de manera racista tras la victoria de Francia sobre Paraguay en el Mundial. El delantero francés ha utilizado sus redes sociales y su poder mediático para señalarla públicamente con su imagen y su nombre. Además, le dedicó unas durísimas palabras para defender su integridad.

«Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición», comenzó declarando Mbappé en su duro mensaje a la senadora paraguaya.

«Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país», añadió Mbappé en sus redes sociales contra Celeste Amarilla.

«Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo», concluyó el delantero francés, criticando con dureza el racismo utilizado en sus palabras por la senadora paraguaya.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Racismo contra Mbappé

«Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo. No pudieron meter ni un gol, ganaron de ped… Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol», señaló Celeste Amarilla a través de sus redes sociales con un ataque frontal contra Kylian Mbappé. Comentarios racistas contra el delantero galo e invitando a la violencia contra el ariete de la selección francesa.

Pero la senadora paraguaya no se quedó ahí e insultó de manera racista al delantero francés: «Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada».