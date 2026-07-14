Deschamps, seleccionador de Francia (57 años): «Estoy orgulloso de mis orígenes, de ser vasco»

El duelo entre España y Francia trasciende lo meramente deportivo. Históricamente, son múltiples los acontecimientos y sucesos que han enfrentado a Francia y España, como la invasión gala en el siglo XIX. Sin embargo, Didier Deschamps es la personificación de la unión entre ambos países, ya que él afirma ser vasco y estar «orgulloso de serlo».

El entrenador galo nació en Bayona, ciudad perteneciente al denominado país vasco-francés, y que está hermanada con Pamplona. Un territorio que le otorga a Deschamps orígenes de la tradición vasca y de los que se enorgullece públicamente.

Un amor presente hacia el País Vasco

Su vinculación con el País Vasco ha pasado desapercibida muchas veces, pero en Bayona presumen de vecino e incluso el nombre del estadio de fútbol lleva su nombre desde que lo cambiaron en el año 2000, tras la Eurocopa ganada por Francia.

Su infancia estuvo marcada, claro, por la cultura vasca. Durante su niñez, practicó muchos más deportes que el fútbol. Le tentó el rugby cuando tan solo tenía 11 años, pero de entre todos los deportes, más allá del fútbol, el que más le llamó la atención fue la pelota mano. «Me gusta ir a ver un partido de pelota. Es importante perpetuar todo lo que va unido a tradiciones, fiestas en los pueblos, canciones vascas, etc.», declaró hace años el técnico durante una entrevista.

Es cierto que está menos arraigado a su tierra que otro gran jugador de su época, Bixente Lizarazu. El prodigioso lateral izquierdo francés festejó muchos de sus éxitos con la bandera del territorio vasco a la espalda, y fue el primer vasco-francés en vestir la camiseta del Athletic.

¿De dónde son los padres de Deschamps?

Ambos progenitores también nacieron en territorio vasco-francés. Pierre Deschamps y Ginette Deschamps son originarios de la zona de Bayona y Anglet, donde el padre se dedicaba a pintar casas y jugar al rugby, y la madre regentaba una tienda de lana.

Deschamps vivió en Anglet, una pequeña localidad vecina a Bayona. Allí creció, en una casa blanca típica de la zona en la que vivieron sus padres hasta hace unos años y en la que lucía una inscripción: Elgarrekin (juntos en el euskera de la zona). Es por ello que su infancia estuvo marcada, claro, por la cultura vasca.

La vinculación de Deschamps con el Athletic

Corría el año 1996, y en el banquillo del conjunto bilbaíno aterrizó el entrenador francés Luis Fernández. De su mano llegó el jugador Bixente Lizarazu, quien se convirtió en el primer vasco-francés en vestir la elástica rojiblanca.

Por aquellos años, Deschamps triunfaba en la Juventus, pero años más tarde, y todavía con Luis al frente del plantel, le intentaron convencer para que firmase por un conjunto bilbaíno que fue subcampeón de liga en 1998, año en que el jugador fue campeón del mundo con Francia.

De la misma forma, su club de origen también guarda una estrecha relación con el Athletic. El Aviron Bayonnais es club convenido de los vascos, y aporta jugadores a la cantera de Lezama para que se formen en el estilo de juego del Athletic. Uno de los casos más conocidos de esta relación es el de Aymeric Laporte, quien llegó a Bilbao procedente del Aviron.

Cabe destacar que este territorio entra dentro de la filosofía que rige la política de fichajes de los vizcainos, ya que está dentro de los límites del territorio que definen como el pueblo vasco.