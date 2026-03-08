Así es Rinderknech, el próximo rival de Alcaraz en Indian Wells: mitad tenista, mitad hombre de negocios

El tenis es eso que pasa entre victoria y victoria de Alcaraz. Trece partidos ha disputado en lo que va de 2026 y trece son las victorias que aglutina. Ya está a cuatro del mejor arranque de Federer. Se antoja complicado dilucidar a alguien que pueda abatir a Alcaraz si el murciano mantiene este ritmo de juego. Tal vez Sinner, si sale del remolino en el que lleva imbuido dos meses. Quizás Djokovic vuelva a sacar su manual de experiencia. O es posible que Jack Draper defienda su corona con uñas y dientes. Lo que está claro es que la próxima parada de Alcaraz en Indian Wells se llama Arthur Rinderknech.

El francés, tenista veterano a sus casi 31 años, camina sobre prácticamente el mejor puesto ATP de su vida. Ya es 28 del mundo tras un final de 2025 en el que disputó la final del Masters 1.000 de Shanghái ante su primo Vacherot. Ese fue el salto definitivo en la élite, pues en el circuito Challenger había desarrollado gran parte de su carrera y conquistado seis títulos. Sus 196 centímetros de altura convierten el servicio en su arma más ofensiva y hace del saque-red su mejor amigo.

Nunca ha conseguido ganar al murciano. Cinco partidos y cinco derrotas, siendo la última hace menos de tres semanas en Doha. Es Rinderknech uno de esos tenistas curiosos, con inquietudes más allá de la raqueta. Salió de Francia rumbo a Estados Unidos para colmar todas. Profesionales y académicas. «No era el mejor en categoría junior. Probablemente sería el quinto, sexto o séptimo de mi generación en Francia, así que no tenía mucha ayuda. Quería seguir jugando al tenis, no solo formarme, y en Estados Unidos podía hacer ambas, así que por eso decidí ir allí. Fue una gran experiencia y seguí mejorando», aseguró.

Ingresó en la Universidad de Texas, donde se graduó en empresariales al mismo tiempo que moldeaba su carrera deportiva. De hecho, el oficio que le gustaría desempeñar sin raqueta sería «algo relacionado con los negocios», dijo. Rinderknech formó parte del programa ATP Mentoring para jugadores, diseñado para ayudarles a explorar intereses profesionales más allá de sus carreras deportivas. En su caso, estuvo asesorado por Denise Melone, directora general de la agencia de comunicaciones Havas, proporcionándole valiosos consejos del mundo de los negocios.

La iniciativa conectó a los jugadores con líderes del sector para ampliar su red de contactos profesional y prepararse para la vida después del tenis, un deporte angular en su familia. Tiene una larga tradición, pues su padre, Pascal, dirige un club de tenis en París, mientras que su madre, Virginie, jugó a nivel profesional ganando un partido en Roland Garros 1986. Este lunes, Rinderknech examinará a un Alcaraz instalado en la victoria.