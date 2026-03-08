Las feministas del 8M crean zonas vetadas a los hombres: «Aquí sólo entramos nosotras»

La igualdad tiene límites. Y uno de ellos, al parecer, es un cordón imaginario que las organizadoras del 8M han trazado en mitad de la manifestación para mantener alejado al gran enemigo histórico del feminismo: el hombre. Se llama «espacio no mixto» y es, en román paladino, una zona reservada exclusivamente para mujeres a la que ningún varón puede acceder. Un reportero de OKDIARIO quiso comprobarlo en persona.

Cale Minuesa se acercó con su micrófono y su mejor disposición. El recibimiento fue tibio, entre el recelo y la condescendencia. Una de las participantes le reconoció enseguida. «Ya sé quién eres. Vete a preguntar a otro sitio, corazón.»

Cake no se fue. Tenía una pregunta legítima y quería una respuesta. «¿Por qué no pueden entrar hombres aquí?». «Porque es un espacio no mixto», respondió una de las organizadoras, con la naturalidad de quien explica algo obvio. «Es una manera de ocupar las calles.» Cake respondió: «Imagínate que yo pusiera un espacio en el que no pudieran entrar las mujeres.»

La respuesta llegó sin inmutarse: «No es lo mismo.» Nunca es lo mismo cuando lo hacen ellas. Cake insistió: ¿Dónde queda la igualdad? ¿No es esto una discriminación por razón de sexo? Las respuestas fueron esquivas, los argumentos escasos y el tono cada vez más expeditivo. «Vete a cagarla, tío», le espetó una de ellas antes de invitarle, con sorna, a acercarse a la Puerta del Sol «cuando terminemos» para que le explicaran la teoría.

El debate, en cualquier caso, estaba zanjado de antemano. En el 8M no se discute: se obedece. Y la consigna era clara: fuera los hombres del espacio no mixto, fuera el periodista de OKDIARIO de la formación. «Sálte de la formación. Aquí sólo está quien quiere y no las molestes.»

«Tú aquí no puedes estar», respondieron. Si un grupo de hombres cerrara un espacio público a las mujeres, el escándalo duraría semanas. Aquí duró lo que tardaron en decirle a Cake que se pirara.