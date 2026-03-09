Pablo Gárriz: «La DANA nos enseñó la importancia de la conciencia ciudadana»

Treinta años después de la implantación del 112, el sistema de emergencias de Baleares afronta nuevos retos en un contexto marcado por fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, la necesidad de reforzar la coordinación institucional y los desafíos de la ciberseguridad. El director general de Emergencias e Interior del Govern balear, Pablo Gárriz, defiende la importancia de la prevención, la información veraz y la implicación de los municipios y la ciudadanía para mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo.

En esta entrevista para OKBALEARES, Gárriz reflexiona sobre cómo episodios recientes como la DANA de Valencia han influido en la conciencia social, el papel clave de los medios de comunicación y la evolución de la planificación de emergencias en las islas, al tiempo que reconoce la labor de los profesionales que sostienen cada día el servicio del 112.

PREGUNTA. – Tras la DANA de Valencia, ¿la población ha tomado más conciencia de los riesgos?

RESPUESTA. – Sí, estos fenómenos producen un salto cultural y una mayor concienciación social. Después de la DANA de Ibiza y Formentera, y con la emisión de alertas también en Mallorca, la población ha mostrado disciplina y conciencia. Un ciudadano informado tiene capacidad para protegerse y actuar con conductas seguras, lo que nos ayuda a todos.

P. – ¿Qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales en esto?

R. – La información veraz y contrastada salva vidas y evita bulos y sensacionalismo. Los medios de comunicación públicos cumplen un papel esencial, y somos muy conscientes de ello. En cambio, algunas redes sociales pueden ser un peligro si no se gestionan correctamente.

P. – ¿Cuál es el enfoque respecto a la colaboración con los municipios?

R. – La administración más cercana al ciudadano es el Ayuntamiento. Ellos son titulares de muchos recursos básicos y nuestro sistema les apoya y refuerza la primera respuesta. Por eso es importante que los ayuntamientos tengan sus planes de emergencia municipales (PMUS), que les ayudan a tomar conciencia de los riesgos y gestionar adecuadamente la seguridad. En 2004 había solo cuatro PMUS aprobados; hoy tenemos más de 37 instrumentos de planificación entre planes municipales y de acción frente a incendios y fenómenos meteorológicos adversos.

P. – ¿Les preocupa la ciberseguridad?

R. – Sí, es una preocupación de todo el Govern. Desde la Dirección General apoyamos la política transversal de ciberseguridad, adecuando todos los sistemas informáticos a estándares del Esquema Nacional de Seguridad, supervisado por el Centro Nacional de Inteligencia, garantizando que nuestra infraestructura de gestión sea robusta y resiliente.

P. – ¿Cómo gestionan las alertas meteorológicas?

R. – Son dos ámbitos distintos: anticipación y respuesta. Para la anticipación contamos con AEMET y un equipo de unas 50 personas que genera decenas de modelos distintos, que nos permiten emitir alertas. La alerta de Protección Civil, basada en fenómenos adversos, activa planes de emergencia y comunicación a la población. Cuando el fenómeno es observado, no hay margen: debemos actuar en tiempo real, explicando la situación al ciudadano de forma comprensible.

P. – ¿Qué significa el 112 para usted?

Respuesta: Como ciudadano, es el teléfono al que todos acudimos en situaciones de necesidad. Como director general, es la base desde el Centro de Coordinación de Emergencias para dar soporte a todas las necesidades de seguridad pública en la comunidad autónoma.

P. – Se cumplen 30 años del 112, ¿qué mensaje tiene para los profesionales?

R. – Mi reconocimiento, cariño y respeto por su labor. Atender el teléfono en emergencias es muy intenso, y el éxito o fracaso es de todo el equipo. Durante el acto del 30 aniversario compartí un episodio personal difícil para homenajear a mis compañeros, y quiero destacar la generosidad y compromiso de todos ellos.

P. – Finalmente, ¿qué parte tiene de política y de técnica?

R. – Creo que todos los ciudadanos deberían involucrarse en lo público. Alguien decía que hay que llevar más técnicos a la política o acercarla a la técnica. Yo soy circunstancialmente director general, llevo desde 1991 en emergencias y seguridad pública desde diferentes perspectivas, y estoy aquí por vocación, con la oportunidad de empujar un proyecto en beneficio de todos.