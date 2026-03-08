Manifestación 8M en Valencia por el Día de la Mujer 2026: horario y recorrido de la marcha

La manifestación del 8M en Valencia volverá a reunir a miles de personas con motivo del Día Internacional de la Mujer 2026, en una jornada marcada por la reivindicación, la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres. La convocatoria, impulsada por la Coordinadora Feminista de Valencia, recorrerá las principales calles del centro de la ciudad en un ambiente de participación ciudadana y compromiso social.

Manifestación del 8M en Valencia

La manifestación del 8M convocada por la Coordinadora Feminista de Valencia finalmente adelanta su salida a las 17.30 horas del domingo y mantendrá su recorrido «histórico» tras alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de València para compatibilizar la marcha con un espectáculo pirotécnico programado en la ciudad.

La marcha del 8M en Valencia, que se celebra bajo el lema «Democràcia, sense feminisme = Barbàrie», partirá de la Porta de la Mar a las 17:30 horas y recorrerá el centro de la ciudad pasando por la calle Colón, Xàtiva, Marqués de Sotelo, la Plaza del Ayuntamiento, San Vicente y la plaza de la Reina. Mientras, el castillo de fuegos artificiales de este domingo (previsto para las 20:00 horas) se retrasará hasta las 21:00 horas.

«El viernes amanecimos con la noticia de que habían programado un espectáculo de fuego a las ocho de la tarde en la plaza del Ayuntamiento; esa es la hora de pasar la manifestación, que no es una manifestación casual, que todos los años hacemos el mismo recorrido. La manifestación del 8M es de décadas y claro, para nosotras ha sido un completo boicot al movimiento feminista», ha comentado Èlida Puig, miembro de la Coordinadora.

Por su parte, Pudi Liator, portavoz de la Coordinadora, ha manifestado: «No queremos que esto vuelva a ocurrir porque somos las interlocutoras de lo que son esos valores vinculados a la igualdad. ¿Quién mejor que el movimiento feminista valenciano la representa? El mensaje es claro y nítido para todos los gobiernos, los presentes y los futuros».

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia ha aceptado «la modificación de horarios de ambas citas, el Ayuntamiento ha solicitado el nuevo cronograma de tiempos de la organización, en el que se indique el nuevo horario de la convocatoria y desarrollo de la manifestación para planificar los oportunos dispositivos policiales».

«Con ellas, València suena mejor»

El Ayuntamiento de València ha preparado una campaña para celebrar el 8M, Día Internacional de las Mujeres, que este año se centra en el mundo de la música y en la aportación femenina a la tradición y la vanguardia musical. La campaña, que también se enmarca en la iniciativa València Music City, visibiliza a intérpretes, directoras, pinchadiscos o compositoras, entre otras.

El 8M a las 11:30 horas, el Palau de la Música de Valencia acogerá el concierto especial «En clave femenina» a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de València, con la dirección invitada de Clara Ziegelbauer. A las 12:00 horas, en L’Escorxador del Cabanyal, se celebrará un concierto-coloquio con la actuación de la Societat Musical Unió de Pescadors con motivo del 8M, seguido de un debate sobre el papel de las mujeres en el mundo de la música. Además, en los minutos previos a la mascletá, en la Plaza del Ayuntamiento, la Banda de Mujeres de COSOMUVAL amenizará la espera de la mascletà del Día Internacional de las Mujeres.

La concejala de Igualdad, Rocío Gil, ha explicado que «es una campaña que siempre preparamos con muchas ganas, con mucha ilusión, pero, sobre todo, buscando aquellos puntos de reivindicación de colectivos de la ciudadanía que tenemos la responsabilidad de hacer más visibles». Por eso no podíamos perder la oportunidad de reivindicar el papel de la mujer en la música dentro de la estrategia que estamos desarrollando para poner en valor la importancia de la música en nuestra ciudad».

La concejala ha destacado que las mujeres han estado «en muchas situaciones invisibilizadas en el mundo de la música y hemos aprovechado los carteles del 8M para visibilizar a la mujer, la directora de orquesta, la mujer en la gestión musical, y poder dedicar el 8M en general a la mujer en la música”».

El director general de València Music City, Juan Pablo Valero, ha subrayado que hoy en día «todavía extraña ver a una directora de orquesta o ver a las mujeres tocando determinados instrumentos musicales de percusión o de viento o en las grandes salas de conciertos y, por eso, esta campaña es muy acertada porque queda mucho camino por recorrer».

Por su parte, la directora creativa de Ladies and Gentlemen, Noelia Terrer, ha añadido que «hemos puesto el foco en una cosa que ya existe: la presencia de la mujer en la música de una ciudad tan musical como València. La campaña “está inspirada en el estilo de las cubiertas de los discos antiguos, en una imagen muy clásica y muy nueva a la vez, que nunca pasa de moda».