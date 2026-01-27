‘Salvador’: todo lo que sabemos de la nueva serie del creador de ‘Entrevías’ con Luis Tosar

Los premios Feroz 2026 coronaron hace tres días a Yakarta y Poquita fe, dos series que exponen la buena salud de la ficción en la pequeña pantalla española. Porque más allá del éxito internacional de La casa de papel, el audiovisual serial patrio produce cada año, proyectos cargados de autoría y calidad televisiva. Desde Los años nuevos a Querer, pasando por Anatomía de un instante o La mesías, parece que el auge del streaming ha elevado todavía más el nivel de las historias nacionales. Y ahora, Netflix pretende hacer lo propio estrenando Salvador: la nueva serie de Luis Tosar creada por el responsable de Entrevías, Aitor Gabilondo.

Gabilondo tiene una larga carrera de showrunner a sus espaldas dentro de la historia de la televisión de nuestro país. Pues durante años ha cocreado series populares del impacto de El príncipe, Allí abajo, Vivir sin permiso, Patria, El silencio o la más reciente, Yo, adicto. En el lado de la dirección, los episodios de Salvador están dirigidos por Daniel Calparsoro, un colaborador habitual de la carrera de Tosar. El tres veces ganador del Goya al mejor actor ya se ha puesto a las órdenes de Calparsoro en Cien años de perdón, Hasta el cielo, Todos los nombres de Dios y El correo. El propio Gabilondo firma el libreto junto a los guionistas Joan Barbero (Isabel) y la debutante Ana Casado. Aunque le material original parte de la obra de Fabia Castro

‘Salvador’: ¿de qué trata la nueva serie de Luis Tosar?

La sinopsis oficial de Salvador es la siguiente: «Es la historia de un padre que descubre que su hija forma parte de un grupo neonazi que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que él le inculcó. Salvador deberá acercarse a dicho grupo criminal para intentar rescatar a su hija y comprender qué lo ha llevado hasta allí. Durante un violento enfrentamiento organizado entre hinchas radicales de dos clubes de fútbol, este padre, que es conductor de ambulancia, recasta a la hija, Milena, que ha resultado herida».

Salvador es una serie protagonizada por Luis Tosar, pero que también cuenta en su elenco con otros grandes nombres de la escena interpretativa española. Por ejemplo, está Claudia Salas, estrella de Élite. Candela Arestegui encarna a la hija del protagonista. Tras ella, encontramos a Leonor Watling (Hable con ella), Patricia Vico (Hospital central), Fariba Sheikhan (La unidad), Richard Holmes (Cerdita), Alejandro Casaseca (Aída), Andrés Gertrúdix (Un fantasma en la batalla) y Guillermo Lasheras (Las leyes de la frontera).

La historia de un padre que desafía sus límites para descubrir la verdad. ‘Salvador’ llega el 6 de febrero. pic.twitter.com/LOto0efUeq — Netflix España (@NetflixES) January 26, 2026

Fecha de estreno y número de capítulos

Salvador llegará a la plataforma de Netflix el próximo 6 de febrero. Se desconoce si tendrá una secuela, pero si sabemos que la primera temporada tendrá ocho episodios que el servicio de streaming lanzará de golpe.

Hay límites que no querrías cruzar. A veces no queda elección.

‘Salvador’, estreno 6 de febrero. pic.twitter.com/tKL3K9phou — Netflix España (@NetflixES) January 26, 2026

Un drama social sobre la paternidad que funciona como el primer gran estreno español de una serie en Netflix en 2026. Promete ser tendencia y dominar las listas de contenido más visto durante todo el mes. ¿Conseguirá terminar siendo una de las series españolas más relevantes del año?