Luis Enrique vuelve a engancharse con la prensa francesa tras ganar su primera ‘final’ con el PSG

Luis Enrique volvió a engancharse con la prensa francesa el pasado domingo tras ganar su primera ‘final’ con el Paris Saint-Germain ante el Stade de Rennes. El técnico asturiano no se calló sus pensamientos en una entrevista post partido junto a periodistas franceses sobre el campo: «Solamente vas a lo negativo».

Después de sufrir una dolorosa derrota en Champions League, tras caer derrotado por 4-1 ante el Newcastle, y empatar a cero en casa del Clermont, las dudas y las críticas de la prensa francesa se colocaron sobre la figura de Luis Enrique. El juego, y sobre todo los resultados, no estaban convenciendo a nadie.

El PSG afrontaba su primera ‘final’ desde la llegada de Luis Enrique en casa del Stade de Rennes. El cuadro parisino, tras dos partidos sin conocer la victoria, necesitaba volver a la senda de los tres puntos. El Paris Saint-Germain visitaba a un equipo que juega Europa, situado en la zona alta de la tabla y que en su casa no es nada fácil superarle.

El PSG sentenció el partido por la vía rápida, y es que a la media hora de partido ya iba ganando 0-2 gracias a los dos goles de manera consecutiva de Vitinha y Achraf. Pero el Rennes recortó tras la vuelta de vestuarios con un gol de Gouiri en el 56. El PSG solamente tardó dos minutos en poner tierra de por medio nuevamente con un tanto de Kolo Muani.

Luis Enrique vuelve a engancharse con la prensa francesa

Tras el partido, varios periodistas franceses, junto al ex jugador Ludovic Giuly, entrevistaron a Luis Enrique a pie de campo. El técnico asturiano, conocido por su fuerte carácter, sobre todo contra la prensa, no se guardó nada en su respuesta al ser preguntado por el mal inicio de partido de los parisinos a pesar de la victoria.

«Tú solo vas a lo negativo, ¿eh? Es acojonante. Todas las entrevistas. Eres el tío más negativo de la historia del fútbol mundial. Un día ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder. El fútbol tiene cantidad de circunstancias… los jóvenes lo entienden todo, eres tú quien no lo entiende. Es lo que yo pienso cuando haces las preguntas, pero no pasa nada», afirmó Luis Enrique con rotundidad.

El periodista francés intentó reconducir la situación tras esa contundente respuesta y mostrar una actitud amigable con Luis Enrique. Pero lo que sucedió no era lo que esperaba el periodista. El técnico español dejó el micrófono y se despidió de la entrevista con una sonrisa en la cara.

Otra polémica con Luis Enrique

Otra polémica más en la que Luis Enrique se ha visto envuelto con la prensa francesa. Durante su etapa como técnico en España, sobre todo en el Barcelona y en la selección española, Luis Enrique siempre ha tenido problemas con los periodistas, por su carácter y por su forma de contestar a cada una de las preguntas. También como jugador los tuvo.

El Paris Saint-Germain, con un Kylian Mbappé que lleva cuatro partidos consecutivos sin hacer un gol, es tercero en Ligue 1 con 15 puntos. Los parisinos están a un punto del Niza y a dos del Mónaco. El PSG de Luis Enrique se va al parón con victoria, pero las dudas sobre el equipo siguen estando ahí.