Mbappé se topa con la realidad en el PSG y Francia le señala

Kylian Mbappé decidió este verano quedarse una temporada más en el Paris Saint-Germain. Ya sea para cobrar aquella famosa prima de fidelidad o para ganar de una vez por todas la Champions League con el club parisino, pero la realidad es que el delantero francés se llevó gran parte de las críticas tras la abultada derrota ante el Newcastle por 4-1 en St. James Park.

El de Bondy está pagando los platos rotos de un proyecto que él mismo quería ser el líder. Para lo bueno, Mbappé se llevará todos los elogios, cuando el equipo gane, pero también para lo malo, que vio como esta contundente derrota ante el Newcastle le puso en el foco de la polémica en Francia. Aunque su inicio de temporada haya sido bueno, los periódicos más leídos del país no dudaron en señalarle tras la goleada sufrida ante el equipo inglés.

Ni los ocho goles en sus primeros 11 partidos le han hecho al diario L’Equipe criticarle en los últimos días. El pasado domingo, el rotativo francés consideraba que el no haber hecho la pretemporada a consecuencia del castigo interpuesto por el PSG le ha pasado factura, estando en baja forma y muy lejos de su gran nivel. El inicio de Mbappé ha sido bueno en la Ligue 1, pero el equipo dirigido por Luis Enrique no arranca y ocupa el quinto puesto en la clasificación.

L’Equipe, en sus notas tras el partido ante el Newcastle en Champions, calificó a Mbappé como uno de los peores del partido. Le pusieron un 2 y resalta que su primeros 45 minutos fueron «decepcionante». Pero el diario francés no se queda ahí y se muestran sorprendidos al considerar que es «es muy raro» que el de Bondy haga un partido de estas características. «Situado en el centro de la delantera, aunque también se desplazó a la banda, su primera parte fue muy decepcionante. Salvo un centro a Dembélé y otro en el tiempo añadido, apenas tuvo protagonismo», comentan.

Aunque le señalan, también dejan de manifiesto que a Mbappé no le llegan todos los balones que le deberían llegar. Y es que Luis Enrique también se está llevando muchas críticas por este mal comienzo a las órdenes del PSG: «Quizás porque los balones no le llegaban, los buscó demasiado abajo, un poco como un organizador que no es, pero tampoco ofreció muchas soluciones, como intentar pases entre líneas que no llegaron a buen puerto. Un disparo desviado y un buen pase a Vitinha. Demasiado poco para él», añade L’Équipe.

Críticas a Luis Enrique

Y es que el inicio del PSG a las órdenes de Luis Enrique no ha sido nada bueno. El equipo es quinto clasificado de la Ligue 1 habiendo obtenido tan sólo 12 puntos de 21 posibles. Además, el equipo parisino ha conseguido una sola victoria fuera de casa en lo que va de temporada. Unos registros muy pobres para un equipo que está llamado a ganar la Champions League.

Y es que el diario L’Equipe también otorgó una calificación muy mala al entrenador español. «La audacia de ir a jugar a St. James’ Park con cuatro atacantes y dos centrocampistas no dio sus frutos. Lo más sorprendente es que no cambió nada en sus planes a pesar de las enormes dificultades de su equipo en el centro del campo», dijeron desde el medio francés donde le calificaron con un tres sobre 10.