Tebas desvela cuándo jugará Mbappé en la Liga Española

El presidente de la Liga EA Sports jugó a ser adivino en una entrevista en Movistar ante Juanma Castaño y afirmó que Mbappé jugará en España con casi total seguridad: «Convencido convencido no estoy, pero es un destino para el seguro. El año que viene estará aquí en España en un 70-80% de posibilidades».

Por otro lado, Juanma Castaño también le preguntó a Javier Tebas sobre si hay posibilidades de que haya reconciliación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El presidente de la Liga EA Sports tanbién fue claro en esta respuesta: «No hay posibilidad de reconciliación con Florentino Pérez. Es un tema cultural de diferentes. Es como si te digo, oye, hay alguna posibilidad de que me regales tu casa. Verdad que no. Pues estamos en lo mismo. Hay una diferencia muy abismal sobre lo que pensamos del fútbol profesional europeo. No hay posibilidad de acuerdo en aceptar, por mi parte y por parte de la mayoría de los clubes en España, que los grandes clubes son los que tienen que marcar el destino, el futuro y el reparto del dinero de la industria del fútbol europeo. Pues no».

Situación de Tebas con la Federación

Tras la dimisión de Luis Rubiales, la situación entre la Federación y la Liga es una incógnita. Con esta premisa, Juanma Castaño le preguntó a Javier Tebas que ocurrirá con su intento de que las conversaciones entre los árbitros y el VAR se emitan en televisión.

«Soy partidario de que se emitan las conversaciones entre los árbitros y el VAR. Lo volveremos a pedir, porque ya lo hemos hecho. También pedimos la posibilidad de que un árbitro dedique un minuto a los comentaristas del partido. Eso depende del Comité Técnico de Árbitros. De Medina Cantalejo y de la Federación. Al final el que tiene que decidir es la Federación porque el CTA está dentro de ella», afirmó Javier Tebas en Movistar.

El presidente de la Liga también se refirió a Vinicius y a los episodios de racismo vividos en el fútbol español cuando se le preguntó sobre algún aspecto en el que se haya equivocado claramente: «Yo creo que hay varias cosas que habré hecho mal. La que más me puede martillear la cabeza es no detectar ciertos problemas que tenía el fútbol español de racismo con anterioridad. Yo creo que estos incidentes con el tema Vinicius, que trabajábamos, pero que posiblemente podríamos haber detectado antes y es lo que estamos haciendo esta temporada».