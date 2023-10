Luis Enrique se encara con la prensa francesa: «¿Sabes cuántos años llevo al máximo nivel?»

Luis Enrique está en el foco de las críticas en Francia después de la goleada que sufrió el PSG ante el Newcastle en Champions League y el entrenador español tuvo sus más y sus menos con los periodistas en la rueda de prensa previa al partido que el conjunto parisino disputa este domingo ante el Rennes. Este duelo será una prueba de fuego para los del Parque de los Príncipes tras van quintos en la clasificación de la Ligue 1 con 12 puntos.

Luis Enrique se la juega este fin de semana después de la dolorosa derrota sufrida ante el Newcastle en Champions y el entrenador asturiano explotó ante los periodistas franceses en la primera rueda de prensa celebrada en París después de la derrota. A esto se le suma la mala racha del equipo en la liga francesa, donde están a cuatro puntos del liderato.

«Como siempre. El primer responsable cuando las cosas no van bien. Es muy gracioso, cuando ganamos con cuatro delanteros es culpa de no sé quién. Cuando perdemos con cuatro delanteros es del entrenador la culpa. Pero cuando ganamos, no. Cuando ganamos es de… del aire. Ha pasado por ahí el aire… Eso ya lo sé», afirmó Luis Enrique en un tono visiblemente molesto después de las primeras preguntas de los periodistas.

Y es que Luis Enrique está en el centro de las críticas después de su alineación en Newcastle, ya que salió con cuatro delanteros en uno de los campos más difíciles de Inglaterra. “¿Sabes cuántos años llevo como entrenador al máximo nivel? Muchos», respondió cuando fue cuestionado sobre ello en rueda de prensa. «Siempre intento ayudar a los jugadores cuando hay errores. Cuando hay errores, el entrenador es el que los comete muchas veces. Otras veces son los jugadores. Mi trabajo como entrenador es seguir buscando la mejor forma posible de jugar para el equipo y obtener los resultados. El fútbol es un cúmulo de errores. Los árbitros, jugadores, el VAR… Todos cometemos errores. Tengo plena confianza en lo que veo, tanto de jugadores como de club», afirmó.

Luis Enrique defiende a Mbappé

Luis Enrique también quiso defender a Mbappé por las últimas críticas recibidas por el jugador tras el partido ante el Newcastle. La prensa francesa ha señalado a la estrella francesa e incluso se ha especulado con sus salidas nocturnas. «Recuerdo que hace 2-3 semanas me preguntaban aquí si éramos Kylian-dependientes. Ahora la gente me pregunta qué tiene que hacer porque no ha marcado en los últimos partidos… Él está al 100%. Los jugadores pasan por diferentes estados. No es ni Superman ni un jugador normal. No todo es blanco o negro, hay matices. Es un jugador decisivo para nosotros», afirmó Luis Enrique sobre Kylian Mbappé en un claro tono serio ante los periodistas desplazados a la ciudad deportiva del PSG.