Los jugadores del Tottenham pagarán las entradas a sus aficionados tras caer ante el Newcastle

No corren buenos tiempos dentro del vestuario del Tottenham. El pasado domingo, el equipo londinense sufrió una humillante derrota ante el Newcastle en St. James Park por 6-1 recibiendo cinco goles en los primeros 20 minutos del partido. Ahora, los jugadores del equipo han emitido un comunicado conjunto declarando que pagarán las entradas a todos los aficionados que se desplazaron a presenciar este trágico suceso.

«Como equipo, entendemos vuestra frustración, vuestra rabia. No fue suficientemente bueno. Sabemos que las palabras no son suficientes en situaciones como esta, pero creednos, una derrota como esta duele. Agradecemos vuestro apoyo, en casa y fuera y, debido a esto, nos gustaría reembolsar a los fans con el coste de sus entradas para el partido en el St. James Park. Sabemos que esto no cambia lo que pasó el domingo y daremos todo para poner las cosas en orden ante el Manchester United en la tarde del jueves cuando, de nuevo, vuestro apoyo significará todo para nosotros. Juntos -y solo juntos- podemos mover las cosas hacia delante», cita el comunicado.

La imagen del equipo era malísima y, sin capacidad de superación, Cristian Stellini cambiaba a su capitán Hugo Lloris al descanso. Este episodio provocó el despido del que había tomado las riendas del equipo como interino tras la destitución de Antonio Conte. No la sustitución del portero francés, sino la imagen mostrada ante un rival directo.

Pero es que esta situación no se produce por sorpresa. El Tottenham está viviendo una temporada de muchos altibajos y, pese a estar en puestos europeos, podría perderlo al tener al Aston Villa pisándole los talones y encontrándose en un gran estado de forma. Los Spurs venían también de perder en casa, en el descuento, ante el Bournemouth el fin de semana anterior.

Ahora, Daniel Levy, presidente del equipo londinense ha puesto en el banquillo a Ryan Mason, ex jugador del club y que estará de forma interina hasta el final de la temporada. Suenan algunos nombres como Julian Nagelsmann para hacerse cargo de un proyecto que no termina de arrancar.