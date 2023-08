No le están yendo demasiado bien las cosas de momento a Kang In Lee en el PSG. Su trayectoria en el club francés se reduce a 67 minutos divididos en dos partidos: 45 minutos ante Le Havre y 22 minutos ayer en su país, Corea del Sur, ante el Jeonbuk, en un encuentro ganado 0-3 por los de Luis Enrique. Kang In Lee, un actor secundario en el PSG…por ahora. Muy lejos de las expectativas que se había creado el propio jugador.

El entrenador español ha utilizado arriba al joven Ismael Gharbi, a Neymar, a Mbappé y a Ekitike, que es el delantero que el Mallorca trató sin éxito de incluir en la operación de traspaso del coreano. Kang ha comenzado en el banquillo junto al mallorquín Marco Asensio (autor de un gol) y ha salido al campo en la recta final. En los otros tres amistosos que hasta ahora ha disputado el equipo francés no jugó ni un solo minuto.

Por supuesto es muy pronto, esto acaba de empezar y él de hecho llegó lesionado a París, pero el PSG acaba de fichar a Dembélé y está a punto de concretar al portugués del Benfica Gonçalo Ramos, por lo que la competencia arriba, pese a la previsible marcha de Mbappé, va a ser feroz. Todo lo contrario de lo que sucedía en el Mallorca, donde tenía garantizada la titularidad.

La decisión de fichar por el PSG fue personal de Kang In Lee. Su traspaso al Atlético estaba bien encaminado, como reconoció recientemente Simeone en rueda de prensa, e incluía en la operación el pase de Riquelme para el Mallorca, pero el jugador creyó que en Madrid no iba a tener el protagonismo que él quería y rechazó la oferta que le hubiera unido durante cinco temporadas al equipo rojiblanco. Sólo el tiempo dirá si se equivocó o no, pero sin duda sus inicios en el PSG no han sido los esperados.