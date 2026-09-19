El significado del proverbio africano sobre la educación: «Para criar a un niño se necesita un pueblo»

Educar a un niño va mucho más allá de enseñarle a leer, escribir o comportarse. Su personalidad, sus valores y la forma en la que se relaciona con los demás se construyen a través de las personas que forman parte de su vida. Esa es precisamente la idea que resume uno de los proverbios más conocidos relacionados con la educación. «Para criar a un niño se necesita un pueblo». Una frase que pone el foco en la importancia de toda la comunidad durante la infancia.

El proverbio se atribuye habitualmente a la tradición africana. Sin embargo, su procedencia exacta no está clara y distintos investigadores han señalado que no existe una única cultura africana a la que pueda atribuirse con seguridad la formulación literal de la frase. Lo que sí está documentado es que numerosas tradiciones africanas contienen proverbios con un significado muy parecido, ya que criar y educar a un menor es una responsabilidad colectiva.

La importancia de la comunidad

El pueblo al que hace referencia el proverbio no debe entenderse únicamente como un lugar físico. Representa a todas aquellas personas que acompañan al niño durante su crecimiento, como los padres, abuelos, hermanos, familiares, profesores, vecinos y otros miembros de la comunidad. Cada uno puede aportar experiencias, conocimientos, protección y referencias que contribuyen a formar al menor.

Esta concepción también aparece reflejada en estudios sobre los modelos tradicionales de educación en África. La educación comunitaria no se limitaba a la familia nuclear, sino que implicaba a distintos miembros de la familia extensa y de la sociedad. El objetivo era transmitir conocimientos, valores, normas de convivencia y responsabilidades para preparar al niño para su vida adulta dentro de la comunidad.

La idea continúa teniendo vigencia en la actualidad porque la crianza puede resultar especialmente exigente cuando las familias carecen de una red de apoyo. Investigaciones sobre el denominado village approach señalan que diferentes personas y profesionales pueden contribuir al bienestar infantil y apoyar también a los propios padres. La protección y el desarrollo de un menor, por tanto, no dependen exclusivamente de una persona.

El proverbio plantea, en definitiva, una forma de entender la educación basada en la colaboración. No significa que los padres dejen de ser responsables de sus hijos, sino que reconoce que ningún niño crece completamente aislado de los demás. Las experiencias con profesores, familiares, amigos y otros adultos pueden dejar una huella importante en su manera de entender el mundo.