La reacción de Angelina Jolie después de que Brad Pitt confesó haber vuelto a beber tras años sobrio

Recientemente, Brad Pitt ha hecho una confesión que ha logrado reabrir uno de los episodios más complicados en su historia con Angelina Jolie. Y es que el actor de 62 años ha reconocido que ha vuelto a beber después de siete años sin hacerlo. Eso sí, reconoce que ahora lo hace de una forma mucho más contenida. Aunque son unas declaraciones que han sorprendido a más de uno, parece que no del todo a su ex mujer. Eso es al menos lo que asegura una fuente cercana a Angelina Jolie en unas declaraciones a Naughty But Nice. Hay que hacer hincapié en que no son palabras pronunciadas directamente por la actriz, sino la versión de una persona de su entorno.

«Angelina no está sorprendida. Intentó advertir a la gente. Sabía que esto siempre era una posibilidad», asegura esta fuente al mencionado medio. Pero no todo queda ahí, puesto que, según esta persona del entorno de la intérprete, esta consideraba que la sobriedad de Brad Pitt no significaba que hubieran desaparecido todos y cada uno de esos problemas que atribuía a su ex marido. «Ella no cree que Brad haya cambiado fundamentalmente. Cree que Brad es quien es, y que ni la sobriedad ni la reinvención cambian eso», explicó.

Brad Pitt confiesa que ha vuelto a beber

Esta revelación se produjo en una entrevista que el actor ha concedido a Esquire UK. Todo comenzó cuando el periodista se dio cuenta de que Brad le ofreció vino y le preguntó si solamente era para sus invitados. Con su respuesta, descubrió algo que, hasta ese momento, no se conocía públicamente.

«Estuve sobrio durante siete años, y después volví a beber», comentó Brad Pitt, alegando que, en la actualidad, lo hace «de una manera más contenida». Pero fue más allá a la hora de reconocer que, en un par de ocasiones, se confió demasiado y entendió que excederse seguía sin sentarle bien. En la actualidad, puede tomarse algunas copas de vino, pero es consciente de que, en cualquier momento, puede perder el control: «Puedo tomarme unas cuantas. Pero no muchas. Tengo que ser profesional al respecto».

El alcohol fue el punto clave de la separación de los actores

Para tratar de entender la contundente reacción de Angelina a las declaraciones de su ex marido, debemos viajar a 2016. Por aquel entonces, se produjo un polémico episodio a bordo de un avión privado que supuso el final de este matrimonio. A través de documentos judiciales, se sabe que Pitt supuestamente habría estado bebiendo durante aquel vuelo y que Angelina le acusó de comportarse de forma violenta tanto con ella como con algunos de sus hijos.

Al parecer, entre otras cuestiones, el actor derramó cerveza sobre ella, pero también cerveza y vino sobre los niños. El actor negó las acusaciones y, tras la investigación del FBI, no fue acusado penalmente. Tras la separación, dejó el alcohol y estuvo año y medio asistiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos. Es más, en 2017, dio detalles sobre el punto al que había llegado su vínculo con el alcohol: «Podría beber más que un ruso con su propio vodka. Era un profesional», comentó a GQ Style.

No podemos dejar de mencionar que esta confesión de Brad Pitt llega en un momento familiar verdaderamente complicado para él. Al fin y al cabo, está distanciado de varios de los seis hijos que comparte con Angelina Jolie. Es más, algunos de ellos han decidido dejar de utilizar públicamente su apellido e, incluso, han iniciado los trámites para eliminarlo de forma legal.