Tenso reencuentro entre Alma Bollo e Isa Pantoja: «Hemos sido primas, no amigas»

Alma Bollo llegó a Honduras con muchas ganas de poder disfrutar al máximo de una experiencia verdaderamente impresionante y única, como es el caso de Supervivientes All Stars 3. A pesar de que esa era su gran ilusión, lo cierto es que la vida tenía otros planes. ¿El motivo? Tuvo que regresar a España tras haber sufrido una preocupante lesión en su espalda. Días después de volver a casa, en la que ha permanecido alejada de las cámaras y guardando reposo, la hija de Raquel Bollo reapareció este jueves 24 de septiembre en la gala de Supervivientes All Stars 3 presentada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela. Más allá de saber cómo se encontraba tras su salida forzosa del reality, las miradas estaban puestas en su reencuentro con Isa Pantoja. Y todo porque, desde hace tres años, no tienen ningún tipo de relación.

Hay que tener en cuenta que el ambiente ya era tenso antes de que Alma Bollo entrase en plató. «Han coincidido en maquillaje y no han hablado de nada», confesó Beatriz Trapote. Y añadió: «También es verdad que la última en llegar ha sido Alma y, para mí, la que llega es la que tiene que saludar». Una vez en plató, la hija de Raquel Bollo tuvo la oportunidad de ver algunas imágenes de su breve paso por Supervivientes All Stars 3. Entre otras cuestiones, ha reconocido que todavía sigue intentando aceptar su marcha, puesto que no estaba en sus planes. «Me ha costado comprenderlo, por qué a mí o por qué en este momento, pero yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y, cuando una puerta se cierra, una ventana se abre», reflexionó. A pesar de la decepción que supuso abandonar la aventura tras la decisión de los médicos, la joven trata de mantenerse positiva.

El cara a cara entre Alma Bollo e Isa Pantoja en el plató de ‘Supervivientes All Stars 3’

Después de hablar de su estado de salud, llegó el cara a cara con la hija de la tonadillera. Es entonces cuando la ex concursante de Supervivientes All Stars 3 quiso hablar de la relación que mantuvieron en el pasado. Y lo hizo después de que Jorge Javier Vázquez lamentase la mala relación que tenían después de la buena sintonía que tenían cuando eran pequeñas: «Hemos sido primas, no amigas», aclaró

Y añadió: «Yo, cuando se habla de Isabel Pantoja, de la artista, solo tengo recuerdos bonitos». Lejos de que todo quede ahí, Alma Bollo quiso responder a Beatriz Trapote y aclarar lo ocurrido en la sala de maquillaje. Según su testimonio, sí se dirigió de manera general a las personas que se encontraban allí: «Yo he saludado a todos. He dicho: ‘Buenas noches a todos’, aunque Beatriz ha dicho que no».

Isa Pantoja, por su parte, no ha querido entrar en reproches. Es más, ha reconocido que todavía siente mucho cariño por el vínculo que mantuvieron durante su infancia. Por si fuera poco, la hija de la tonadillera no ha dudado en desearle una pronta recuperación: «Lo que te ha pasado no se lo deseo a nadie y menos a ti. Es una faena haberte tenido que ir de esa manera y deseo que te recuperes pronto».