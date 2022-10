María del Monte, Inmaculada Casal y una fuerte crisis que acabó en boda

María del Monte ha sido la gran protagonista de la crónica social este fin de semana, con permiso de Kiko Rivera. La artista ha vivido uno de los días más bonitos de su vida al celebrar su boda con Inmaculada Casal. Ambas se dieron el sí quiero el pasado mes de julio, pero no ha sido hasta ahora cuando han querido festejarlo con sus amigos más cercanos y seres queridos. La reunión fue en Sevilla, epicentro de información en las últimas horas.

Son pocos los detalles que han trascendido hasta el momento dado el hermetismo del que siempre hacen gala tanto María como su pareja. Toñi Moreno, que estuvo invitada, había contado ya que había sido «muy bonita» la celebración. Y poco más. Pero este lunes, Sandra Aladro ha aportado más detalles en El Programa de Ana Rosa.

La periodista ha contado una valiosa información que hasta ahora no se conocía. Y es que María del Monte e Inmaculada Casal tuvieron una fuerte crisis antes de convertirse en matrimonio. Las cosas no iban bien y decidieron darse un tiempo. Al contrario que otras parejas que finalmente acaban rompiendo su vínculo, ellas salieron reforzadas, se dieron cuenta de que no podía vivir la una sin la otra y volvieron con más fuerza. Tanto es así que terminaron pasando por el altar. «Ha sido una reafirmación definitiva de su historia de amor», ha dicho Aladro.

El Hotel Querencia de la capital hispalense acogió la celebración de boda de la cantante. Antes, el 18 de julio, se festejó el enlace civil en el mismo hotel donde el domingo se celebró la fiesta. Fue ante unos 30 invitados

y se llevó a cabo de una muy informal y reducida. No estaba su familia al completo, solo las personas con las que más relación tiene. Por ejemplo, una de las ausencias más sonadas fue el sobrino de María, Antonio Tejado, con quien la relación no pasa por su mejor momento. Hay quien esperaba que María del Monte se arrancara a cantar y deleitase con su arte a los allí presentes. No fue así. En su lugar, hubo otra cantante y un grupo de música cubana que puso a bailar a todos los allí presentes.

Inmaculada Casal y María del Monte llevan juntas 23 años que se han desarrollado de manera discreta. De hecho, no fue hasta este año 2022 cuando la segunda se atrevió a salir públicamente del armario. Fue durante el Día del Orgullo en Sevilla: «Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí. Y que, por supuesto, mi pareja está esta tarde noche aquí. He tenido la suerte de encontrar al amor de mi vida», dijo. Después de eso se dejaron ver juntas en una gala y ahora se han liberado de cara a ojos de la opinión pública. ¡Qué viva el amor!