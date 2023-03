Jota Peleteiro ha buscado polémica y la ha conseguido. Después de compartir una fotografía -propia de un paparazzi- de Jessica Bueno junto a otro hombre que podría ser su nueva ilusión, ha tomado la decisión de echar un paso atrás, borrarla y alejarse del foco mediático. Sin embargo, los afectados no han querido pasar este movimiento tan desafortunado por alto y han respondido.

La primera en hacerlo ha sido la modelo, pero no como el ex futbolista esperaba. Jessica Bueno ha compartido unas fotografías de su fin de semana en el País Vasco, haciendo caso omiso a la guerra fría que su ex pareja ha querido comenzar. «Finde muy rural, lleno de excursiones, comida rica y momentos felices», ha escrito en un post con las instantáneas más especiales de esta escapada express. Una de ellas es de la claraboya situada en una casa de madera, casa muy parecida a la que ha subido Pablo Marqués minutos después a sus historias de Instagram.

Pero no todo ha quedado ahí. Aunque la sevillana no ha querido entrar en polémica, tal vez por el bien de sus hijos, quien sí se ha pronunciado al respecto ha sido el hombre misterioso que la acompañaba. Compartiendo la fotografía de Jota Peleteiro en la que se puede ver su usuario de Instagram, el modelo ha escrito un texto con la mayor educación posible para esclarecer el asunto y pedir perdón a los damnificados. «No conozco a la persona que ha publicado este story y no voy a entrar a valorarlo ya que no tiene fundamento», ha comenzado diciendo.

A continuación, se ha disculpado con Lara Dibildos, su ex pareja y de quien también hacía mención el ex futbolista: «Quiero pedir disculpas a Lara si esto le ha podido afectar en un momento tan difícil para ella». Pues, cabe recordar que esta imagen se publicó justo cuando la presentadora estaba dándole el último adiós a su madre, Laura Valenzuela, que falleció el pasado viernes, 17 de marzo, en Madrid. De igual forma, el empresario se ha disculpado con Jessica Bueno, alegando que no considera que haya que entrar en estas cuestiones cuando hay menores de por medio: «No sabemos de qué modo puede afectar a su entorno y los adultos debemos protegerlos y no entrar en conflictos».

Para finalizar su mensaje, Pablo Marqués ha dejado claro que no se va a pronunciar sobre su vida privada, como nunca lo ha hecho. «Soy una persona muy sencilla, normal y honrada que se debe a su empresa de ingeniería. Espero que con esto quede todo solucionado», ha zanjado, para después subrayar que todo está en calma y sin rencor por su parte. De esta forma, el modelo no solo ha respondido al último dardo sorpresa de Jota Peleteiro, sino que además ha querido enterrar el hacha de guerra y comunicar públicamente que no piensa entrar en ninguna guerra. Con más de 15 mil seguidores en Instagram, el modelo seguirá compartiendo su trayectoria profesional en la red y, al igual que ocurrió con su historia de amor con Lara Dibildos, no tiene pensado publicar nada acerca de su vida más personal, dejando para la intimidad lo que pueda o no tener con Jessica Bueno.