Fue el pasado mes de abril cuando Jota Peleteiro (32) declaró públicamente su amor a la que era su nueva pareja sentimental, Miriam Gurutze. La misma chica, curiosamente, con quien se relacionó al ex futbolista cuando todavía no había anunciado el fin de su matrimonio con Jessica Bueno (32) tras más de siete años juntos y dos hijos en común, José Ignacio y Alejandro, de siete y dos años respectivamente. Jota se mostró entonces tremendamente enamorado de la joven. «Solo mírame con esos ojitos lindos, que con eso yo estoy bien», le dedicaba en sus redes sociales en referencia a la icónica canción de Bad Bunny y Bomba Estéreo. Tanto, que al poco tiempo de hacerse público su romance, la nueva pareja se dejaba ver disfrutando al máximo del tiempo en familia con los hijos de él.

Asimismo, el pasado mes de mayo, tan solo seis meses después de separarse de la modelo sevillana, Peleteiro anunciaba su compromiso con Miriam y ponía fecha a su paso por el altar. «He dicho sí», aseguraba junto a una fotografía de su anillo de compromiso la novia del deportista.

Jota Peleteiro durante una escapa a Ibiza / Gtres

La noticia que pillaba por sorpresa a todos sus seguidores. Casi tanto, como el anunció ahora de su ruptura. Porque sí, escasas semanas después de gritar a los cuatro vientos que pronto se produciría el ansiado Sí, quiero, Miriam Gurutze y Jota Peleteiro han puesto punto final a su relación. Fue en la tarde de este viernes cuando la que es también modelo de profesión hizo pública su nueva situación sentimental a través de un comunicado: «Para evitar posibles malos entendidos, Jota Peleteiro y yo queremos informar de que hemos decidido terminar nuestra relación», rezaba el escrito.

Acto seguido, Miriam decidía desactivar su cuenta de Instagram en un intento, quizás, de disminuir la magnitud que sabía que cobraría la noticia. Sin embargo, en estos momentos, ha retomado su actividad pese a que no existe, eso sí, rastro del centrocampista gallego. Por su parte, Jota, que tomaba la misma decisión de alejarse del universo 2.0, todavía permanece inactivo. Por el momento, se desconocen los motivos que podrían haber llevado a la ya ex pareja a tomar caminos separados.

Stories de Instagram de Miriam Ruíz / Instagram

Jessica Bueno, ajena a la noticia

La ruptura de Jota Peleteiro y Miriam ha causado un gran revuelvo en la crónica social de nuestro país. No obstante, no habría afectado, en absoluto, a Jessica Bueno que parece, al menos de momento, estar completamente al margen de la noticia. Cabe recordar en este sentido, que la ex de Kiko Rivera (39) mantiene en la actualidad una relación con el modelo y empresario Pablo Marqués.

Jessica Bueno y Pablo Marqués en la Feria de Abril de Sevilla / Gtres

Ambos declararon su amor públicamente el pasado mes de abril, durante los festejos de la Feria de Abril de Sevilla después de que en marzo, precisamente Jota Peleteiro, utilizara sus redes sociales para destapar la nueva relación de la modelo provocando una gran polémica. El futbolista publicó una imagen de ella y el empresario con el siguiente texto. «¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar Jessica Bueno? Pues sí la verdad que sí».