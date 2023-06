Desde que se conociera, el pasado mes de noviembre, la ruptura definitiva de Jota Peleteiro (31) y Jessica Bueno (32) tras más de siete años de relación, mucho se ha hablado de los rumbos que ambos han tomado para con todo lo relacionado con el amor. Aunque más aún si cabe, de los tatuajes del ex futbolista español. Y es que si bien hace varias semanas, Jota copaba todos los titulares de la crónica social por haber sustituido el rostro de la modelo que tenía tatuado en el pecho, desde los inicios de su romance, por un gorila; ahora lo ha hecho por otro tatuaje que tendría (y mucho) que ver con la madre de sus dos hijos, José Ignacio y Alejandro, de siete y dos años respectivamente.

Se trata ni más ni menos que del rostro del hijo de Jessica Bueno fruto de la relación que mantuvo con Kiko Rivera durante poco más de un año: Francisco Rivera (11). Jota tiene en su espalda la imagen de sus dos hijos, así como del primogénito del hijo de Isabel Pantoja (69), junto a dos enormes caballos corriendo y una lápida en la parte superior donde se puede leer la frase: «Lo importante es estar juntos».

Ha sido la actual pareja del gallego, Miriam Cruz, la encargada de mostrar estos tatuajes a través de su perfil en Instagram -donde reúne a cerca de veinte mil seguidores-, mientras presume de «futuro marido». Pues cabe recordar, que fue hace escasos días, cuando se conoció que la nueva pareja había decidido consolidar su relación pasando por el altar. «Yo dije sí», escribió la joven como título de la imagen con la que anunció la feliz noticia y mostró el anillo con el que Jota Peleteiro le habría pedido matrimonio.

Sea como fuere, lo cierto es que Jota Peleteiro se ha mostrado siempre muy cercano con el hijo de la Miss Sevilla 2010, tratándolo incluso como a un hijo más. «Siempre voy a querer a Jessica. Lo más importante son mis tres hijos, no hay diferencia entre ellos, me encargo de todo lo que tenga que ver con ellos», confesó Jota en el programa Fiesta. En este sentido, no se perciben, al menos de momento, las intenciones del ex centro campista de deshacerse también de este tatuaje.

Sí, quiero

«He dicho que sí». Estas fueron las palabras con las que Miriam Cruz enseñaba a sus seguidores en redes sociales su anillo de compromiso. Un alegante solitario de oro blanco con un enorme diamante y brillantes, que lo unirá para siempre (o esa es la intención) a Jota Peleteiro, apenas seis meses después de conocerlo. La pareja se conoció en Ibiza el verano pasado y ambos sintieron un enorme flechazo que llevó al deportista a romper su largo matrimonio con la madre de sus hijos.

Jessica Bueno quedó devastada, aunque ahora, se muestra feliz junto a su nueva pareja. La andaluza está muy ilusionada con su nueva relación con el modelo y empresario Pablo Marqués, con el que posó por primera vez en la pasada Feria de Abril. «No es la misma de antes. Ya ni se echa de menos ni se deja para después. Se siente más libre, fuerte y segura de sí misma. Es capaz de encontrar paz y locura en la misma persona, en ella. Se sabe mirar con buenos ojos y se escucha», escribió la modelo sevillana recientemente en su cuenta personal sobre ella misma.