Meghan Markle desata la furia de Buckingham tras desobedecer deliberadamente a Isabel II

A pesar de que Meghan Markle y el príncipe Harry llevan ya varios años alejados de la familia real británica, la pareja sigue acaparando atención debido a su vinculación con los Windsor y a las polémicas que protagonizan en relación con su pasado. Una de las últimas tiene que ver precisamente con el título de alteza real que el matrimonio tuvo que dejar de utilizar a partir de su salida de La Firma.

Según se confirmó en su momento, la Reina Isabel II no les retiró este tratamiento, pero sí que les impidió usarlo en entornos públicos. De esta manera, Harry y Meghan seguían siendo altezas reales y duques de Sussex, pero en actos públicos no podían hacer uso de su tratamiento royal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Sin embargo, la esposa del príncipe ha seguido manteniendo el título de alteza real en entornos en los que no debería haberlo hecho, desafiando las normas impuestas por la Reina Isabel II. Tal como han publicado medios británicos, Meghan Markle lleva el HRH en las tarjetas que envía a sus amigos y conocidos, por ejemplo, cuando hace algún obsequio relacionado con su marca.

Recientemente, la duquesa de Sussex regaló una cesta de productos a su amiga Jamie Kern Lima y junto a la caja se podía ver una tarjeta con el nombre HRH The Duchess of Sussex. La cesta incluía dos paquetes de helado orgánico, algunas flores y la nota.

Tarjeta de Meghan Markle. (Foto: YouTube)

Han sido muchas las personas que han reaccionado a la tarjeta de Meghan Markle y se han cuestionado el tema del tratamiento de alteza real ya que, según se confirmó tras el desplante de la pareja a la Reina Isabel II, no se iba a permitir a los duques de Sussex utilizar este título. De hecho, en un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham se hizo una referencia explícita a esta cuestión: «Los Sussex no usarán sus títulos de HRH ya que ya no son miembros trabajadores de la familia real».

El tratamiento de alteza real es algo que solamente se permite a algunos miembros de la realeza, no a todos. Los príncipes de Gales, los duques de Edimburgo o la princesa Ana lo tienen. Asimismo, varios de los primos de la Reina Isabel II, como el duque de Kent o los duques de Gloucester.

Meghan Markle y el príncipe Harry juntos en Nueva York. (Foto: Gtres)

Se utiliza en el Reino Unido, pero también en otras casas reales. Por ejemplo, en Noruega, la princesa Ingrid es alteza real, pero no su hermano, Sverre Magnus. La retirada de este tratamiento es frecuente cuando se quiere quitar peso y responsabilidades a miembros de la monarquía. Es el caso de lo que ocurrió en Suecia hace algunos años o, más recientemente, en Dinamarca.

Por ahora, ni Meghan Markle ni nadie de su entorno ha hecho referencia a esta nueva polémica, que se suma a todas las controversias que la duquesa ha protagonizado en los últimos tiempos. Ella sigue centrada en sus proyectos y en su vida alejada de los Windsor. Tampoco ha dicho nada el Palacio de Buckingham.