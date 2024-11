Si te casas en 2025, estas son las tendencias en vestidos de novia que debes conocer

¿Estás buscando el vestido perfecto para dar el “sí, quiero” y sentirte como toda una estrella en tu gran día? ¿Sueñas con un look que haga suspirar a todos los invitados? Pues bien, prepárate, porque las tendencias de vestidos de novia para 2025 están aquí, y no vienen con rodeos. Desde capas que te harán sentir como la heroína de tu propia historia hasta mangas etéreas que prácticamente flotan a tu alrededor, estas propuestas de la mano del talentoso diseñador Alex Vidal no tienen desperdicio.

La toquilla como protagonista

Entre las tendencias destacadas, la toquilla regresa con un estilo renovado y sofisticado. Este accesorio, que recuerda a las tradicionales capas pero con un toque más delicado y etéreo, está pensado para brindar elegancia y calidez a las novias que se casan en los meses más frescos.

Firmas internacionales, como Chloé, lo han incluido en sus colecciones, y Alex Vidal no se ha quedado atrás en este movimiento. Su propuesta es la toquilla en versiones fluidas, que combina a la perfección con transparencias y tejidos vaporosos, creando un efecto visual que envuelve suavemente a la novia en un halo de romanticismo. Es un complemento perfecto para bodas al aire libre, y en especial, para las celebraciones al atardecer, donde cada brisa de la tarde realza su presencia.

Capas y capuchas

Las capas siguen siendo un recurso clave en las colecciones nupciales de 2025, y Alex Vidal las ha reinterpretado con un toque arquitectónico y moderno. Este diseñador entiende que la capa no solo es un abrigo, sino una extensión del vestido que puede transformar la silueta de la novia.

Los diseños con capas largas que se deslizan desde los hombros otorgan un aspecto majestuoso, que evoca la gracia de una novia clásica pero con un aire contemporáneo. Para aquellas que desean un toque más atrevido, las capuchas se suman a esta tendencia, ofreciendo un guiño audaz que convierte el vestido en una pieza de alta costura, ideal para bodas en otoño, donde las temperaturas comienzan a descender.

Mangas de gasa

Si bien las mangas con volumen han estado presentes en temporadas recientes, en 2025 se imponen las mangas de gasa, que aportan un toque liviano y delicado. Este detalle, incorporado con destreza por Vidal, brinda a las novias una alternativa que se siente etérea, permitiendo que el vestido mantenga su elegancia sin añadir peso visual.

Las mangas de gasa funcionan especialmente bien con diseños fluidos y líneas suaves, perfectas para aquellas novias que desean un toque de sofisticación sin perder el sentido de ligereza. La gasa, con su transparencia sutil, permite que las novias se sientan femeninas y cómodas, logrando un equilibrio entre modernidad y tradición.