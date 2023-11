Cómo llevar vestidos en invierno sin pasar frío: complementos, capas y telas gruesas

Llevar vestidos en invierno sin pasar frío es posible, dependerá de los complementos y los detalles que le incluyas. Uno de los motivos por los que dejamos atrás los vestidos en invierno es por el miedo a pasar frío. Un temor que desaparecerá por completo si seguimos los consejos de las expertas en moda que no dudan en darnos lo mejor para lucirnos esta temporada. Si quieres sacar del armario tus mejores vestidos estas fiestas, no lo dudes, toma nota de cómo debes llevarlos para no pasar frío y ser la mejor vestida de cualquier evento.

Así es como debes llevar los vestidos en invierno sin pasar frío

Tus mejores vestidos no tienen por qué quedarse en el armario los días de más frío del invierno, sino más bien todo lo contrario. Vas a poder lucirte esta temporada de la mano de unas prendas que quedan espectaculares, son la mejor versión de un estilo que podrás lucir esta temporada. Solo necesitas dotarte de algunos buenos complementos.

Las medias son un elemento esencial. Usa una o dos tallas más que puedas subírtelas hasta prácticamente el sobaco. Te ayudará a mantenerte calentita y de paso, las usarás tipo faja. Merece la pena probar este truco y hacerte con unas medias gruesas que evitarán que pases frío. Calzedonia tiene unos diseños espectaculares para el día a día.

El cardigán es un gran aliado para combinar con los vestidos. Con este tipo de prenda podrás verte mucho mejor y no pasar frío. Puedes usarlo como chaqueta o como jersey que casi forme parte de este vestido que tienes en el armario y que parece que al salir a la calle te vayas a helar de frío. Pasará justo lo contrario, con las medias y el cárdigan no puedes fallar.

Ponte unas botas altas que te ayudarán a mantener los pies y las piernas calentitas. Es un truco que sirve bastante ya que los pies es una de las partes del cuerpo por las que más entra el frío. El calzado es muy importante especialmente en invierno, por lo que debes apostar por el adecuado.

La capa está de moda y les dará un aire muy elegante a tus looks de esta temporada. Puedes apostar por este elemento que dotará de misterio a tu vestido y le dará un aire de lo más especial. Prueba estos trucos y no dejes tu vestido en el armario este invierno.