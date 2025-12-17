Cristiano Ronaldo debutará por primera vez en la ficción. El futbolista parece no tener techo en su vida profesional y, en la cuenta atrás para colgar las botas y para ser un hombre casado, el futuro marido de Georgina Rodríguez aparecerá en una conocida ficción dirigida por uno de los rostros del cine más conocidos de Estados Unidos: Vin Diesel.

El nuevo proyecto de Cristiano en el cine

Ha sido el actor protagonista de Un canguro superduro el que, a través de una imagen en redes sociales, ha anunciado el fichaje del capitán de la Selección Portuguesa en la histórica saga de Fast & Furious, con el que aparece sonriendo. Una instantánea que ha causado una gran revolución entre los fans de ambos, que han inundado la publicación de comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vin Diesel (@vindiesel)

«Todo el mundo se pregunta si él -refiriéndose a Cristiano Ronaldo- va a estar en la saga», ha comenzado diciendo en actor de Hollywood en perfil de Instagram. «Pues tengo que deciros que es algo auténtico y real. Tenemos un papel para él», ha confirmado sobre la incorporación del futuro marido de Georgina Rodríguez en la mítica película.

De esta manera, el histórico deportista cumple su sueño de aparecer en una película. Tras haber conseguido numerosos reconocimientos en el fútbol, haber ejercido como modelo e incluso haber desarrollado su carrera como empresario, ahora el de Madeira inicia un nuevo proyecto delante de cámaras que manifestó en una rueda de prensa durante un evento de Dubái en 2019: «En el momento que mi cuerpo ya no responda adecuadamente en el campo, me iré… Y una cosa que me fascinaría es actuar en un filme».

Georgina se desmarca de Cristiano Ronaldo

Paralelamente a este fichaje de Ronaldo en la película de una de las estrellas del cine americano, Georgina también es noticia en esta recta final del 2025. El próximo año será muy especial para la pareja, pues sellará su historia de amor tras más de una década de relación y seis hijos en común.

Sin embargo, los preparativos para su gran boda -que tendrá lugar en Portugal-, no han impedido que cada uno responda a sus compromisos profesionales. Si el deportista está centrado en su papel protagonista en Fast & Furious, Georgina acaba de conceder una reveladora entrevista en la que ha tratado de desmarcarse del padre de sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

«Soy lo que ves. Conmigo misma soy muy exigente. Trabajo duro, pero también sueño fuerte. Creo mucho en aquello que nace del corazón», ha confesado en ELLE, donde es imagen de portada.

En el medio citado, la de Jaca ha defendido que ha construido su propio nombre al margen de la sombra de su marido pese a que su relación sentimental fue lo que la dio a conocer. De hecho, Georgina está en continua reinvención y recientemente ha debutado en el negocio inmobiliario llamado Bellhatria. «Que cuente con ayuda no implica que no tenga nada de lo que ocuparme. Entre mi familia numerosa, mis proyectos profesionales o mi nueva empresa, jamás estoy quieta. Pero tanta actividad me encanta», ha confesado.