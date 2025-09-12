En 2002, David Bustamante y el siempre recordado Álex Casademunt estrenaron Dos Hombres y un destino, una canción que no ha dejado de sonar a pesar de los más de veinte años que han pasado desde su estreno. Una letra que habla del amor de dos hombres, valga la redundancia, por la misma mujer y con la que ha bromeado Miguel Torres, actual pareja de Paula Echevarría -ex mujer del artista de San Vicente de la Barquera-.

El guiño de Miguel Torres a David Bustamante

En 2010, David Bustamante -entonces casado con Echevarría-, contrató a la madre de su hija y a Miguel Torres para protagonizar el videoclip de su canción A contracorriente. De alguna manera, el artista fue el ‘celestino’ entre su entonces mujer y el ex jugador del Málaga -que comenzaron su historia de amor muchos años después-.

David Bustamante, Paula Echevarría y Miguel Torres en el videoclip de ‘A contracorriente’. (FOTOS: YOUTUBE)

Ahora que el tiempo ha pasado y que las heridas del pasado se han cerrado, Miguel Torres -que es uno de los concursantes de la última edición de MasterChef Celebrity-, no se esconde cuando le preguntan acerca de Bustamante, el ex marido de su actual pareja.

En el primer programa del talent culinario, Torres bromeó sobre el cantante y, de hecho, dejó claro que su objetivo en el concurso era quedar mejor que Bustamante en su edición: «Me gustaría quedar mejor que David, por supuesto. Ese es el reto mío del programa».

Paula Echevarría y David Bustamante en la comunión de su hija / GTRES

Ahora, el padre del hijo pequeño de Paula Echevarría, ha sido uno de los invitados al partido de golf benéfico organizado por la Fundación Clínica Menorca que ha tenido lugar en La Herrería, El Escorial. Allí, el ex futbolista ha atendido a los medios de comunicación y, entre otros asuntos, ha hablado sobre la nueva faceta de Sergio Ramos como cantante -con el que, además, coincidió durante su etapa en el Real Madrid-. «Yo estuve con Sergio en el Real Madrid durante una etapa y he de decir que Sergio era el que siempre ponía música en el vestuario y era el que se arrancaba a cantar. El es muy flamenco, no me sorprende, a pesar de que haya opiniones muy dispares. Tiene mucha más facilidad que otros en el mundo de la música, pero por lo tenaz que es yo no descarto que pueda llevar lejos. Es un chico que le gustaba la marcha, yo estoy seguro que no tiene miedo a la crítica», ha comenzado diciendo.

Finalmente, sobre la letra de la canción del marido de Pilar Rubio, el novio de Paula Echevarría ha bromeado sobre el significado detrás de la canción, que habla del amor entre dos hombres -un guiño al título de Dos hombres y un destino, de Bustamante y Casademunt-. «Sergio de alguna manera ha hecho una canción donde habla del amor entre dos hombres: Florentino y Sergio, que no ha existido en otro género que un hombre se refiera a otro», ha dicho.