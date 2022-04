La noticia musical que hará felices a Leonor y a Sofía

La Princesa y la Infanta están de celebración. Tan solo unos meses después de que el Rey Felipe diera a conocer el gusto de sus hijas por la banda surcoreana del momento, BTS, la boyband en cuestión ha sacado a la luz la fecha y el nombre de su nuevo álbum, el cual está siendo esperado como agua de mayo en todos los rincones del planeta.

Era hace unos días cuando la cuenta de la agencia del grupo, Bit Hit, anunciaba a bombo y platillo en sus redes sociales una gran noticia para todos sus fans: “El 10 de junio de 2022, BTS llegará con un nuevo álbum. Se anunciarán más detalles sobre el nuevo disco próximamente. Pedimos mucho apoyo e interés de los fans por el nuevo álbum de BTS. Gracias”, explicaba el comunicado, del que ahora se han podido saber más detalles como el título y el lanzamiento. Y es que, todo apunta a que We Are Bulletproof saldrá a la luz este mismo verano en un intento por homenajear la trayectoria de todos sus cantantes y repasar todo lo que han conseguido desde que dieron el salto a la fama, agradeciendo así a sus fans incondicionales por el apoyo recibido durante los últimos años.

Entre sus fieles seguidoras están nada más y nada menos que Leonor y Sofía. Durante una cena de gala el pasado mes de junio con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y la primera dama, Kim Jung-sook, don Felipe y doña Letizia tuvieron la oportunidad de expresar la admiración que sus hijas sienten por el grupo de k-pop, destacando el monarca “que la cultura coreana, como la película Parásitos y los cantantes BTS, estaban ganando popularidad en España”. Unas palabras que tuvieron especial repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios ataron cabos a la hora de creer que el soberano conocía a los cantantes por el previo aviso de la Princesa y la Infanta. De hecho, los nombres de ambas se convirtieron en Trending Topic en Twitter en cuestión de horas, haciéndose públicos diversos memes sobre las jóvenes y su gusto musical, siguiendo el fenómeno mundial viral surcoreano.

Sea como fuere, lo cierto es que no resultaría extraño que Leonor y Sofía fueran seguidoras de BTS, ya que la banda Bangtan Sonyeondan cuenta con un sinfín de fans en todos los rincones del planeta. El grupo está formado por siete miembros, entre los que están Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, que coescriben y coproducen gran parte de su material discográfico. Aunque el septeto se formó en 2010, no fue hasta tres años después cuando debutó bajo el mando de Big Hit Entertainment, que se encargó de lanzar al estrellato la canción No More Dream. No obstante, la boyband culminó su éxito en 2015, cuando lanzó la serie The Most Beautiful Moment in Life: Part 1, Part 2 y Young Forever. En la actualidad, los siete chicos cuentan con proyectos por todo el mundo, y uno de ellos es el disco que muy pronto saldrá al mercado.