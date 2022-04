La Princesa Leonor por fin reaparecía este fin de semana en Madrid después de que en sus últimas vacaciones solo se la viera en la tradicional felicitación navideña de la familia real. Apenas dos días después de finalizar las clases en el Atlantic College de Gales, Leonor ha participado junto a su hermana, la Infanta Sofía y los Reyes en una visita a un centro de acogida de refugiados procedentes de Ucrania. Una cita muy especial para la familia real, en una Semana Santa atípica en la que no han participado en la Misa de Pascua. De hecho, a pesar de que la Reina Sofía ha estado en Palma y de que el Rey también ha visitado la isla, ningún miembro de la familia ha participado en el servicio religioso, que tradicionalmente suponía el punto final a las vacaciones de esta época.

Pero, más allá de este cambio de estrategia en la que durante muchos años ha sido la hoja de ruta de la familia real, lo verdaderamente relevante ha sido la reaparición de la Princesa Leonor, y todo lo que esto ha supuesto.

Como era de esperar, la primogénita de los Reyes ha acaparado toda la atención en esta jornada, a pesar de que ha transcurrido el mismo tiempo desde que no se ha visto -en público- a su hermana menor. A pesar de que don Felipe y doña Letizia siempre han abogado porque no existan diferencias entre sus hijas, la realidad es que la evolución institucional de Leonor hace imposible que entre ambas hermanas no haya diferencias. No hay que olvidar que mientras que Leonor tiene un camino perfectamente marcado como heredera, la Infanta Sofía puede disfrutar de una mayor ‘libertad’, sobre todo en el futuro.

En esta reaparición, la Princesa ha lucido una blusa de la firma Sfera -una de las favoritas de su hermana- que, sin tener específicamente un vínculo con Ucrania, sí que de alguna manera hacía un guiño a la cultura del país y que, además, se ha agotado en las tiendas en tiempo récord. Un detalle que recuerda al acto en el que la Reina Letizia apostó por una camisa tradicional ucraniana, en señal de muestra a los afectados tras la invasión por parte de Rusia.

Mientras que el estilismo de la Princesa ha sido ampliamente comentado, en el caso de la Infanta Sofía no se han apreciado detalles que pudieran vincularse con la situación de Ucrania, más allá de la tonalidad de su look, en color azul, aunque no exactamente el mismo azul que encontramos en la bandera de Ucrania.

Más allá de este detalle, en apenas unos días, la Princesa participará en un acto en solitario en Leganés. Unas jornadas sobre ciberseguridad que suponen el segundo compromiso en solitario de Leonor después de que el pasado año acudiera a un evento en el Instituto Cervantes de Madrid. Pocos meses después era la Infanta Sofía la que participaba con ella en su primer acto sin la presencia de los Reyes, en el Hayedo de Montejo.

Sin embargo, casi un año después del debut ‘en solitario’ de Sofía, la Infanta aún no ha vuelto a participar en un acto sola. Una cuestión que llama la atención, ya que en apenas unos días celebra su decimoquinto cumpleaños. Una edad en la que la Princesa Leonor ya había participado en algunos actos importantes como los Centenarios de Covadonga en el mes de septiembre de 2018 o la lectura de un artículo de la Constitución en diciembre del mismo año a la edad de trece años. En 2019 sería su gran debut en Oviedo, en los Premios de la Fundación Princesa de Asturias.

Una clara diferencia con la Infanta Sofía, que a punto de cumplir quince, solo se la ha visto en la lectura virtual de El Quijote cuando se celebró el Día del libro durante la peor etapa de la pandemia, momento en el que ambas hermanas enviaron un mensaje a la juventud. Desde entonces, aunque la Infanta ha participado en todos los actos en los que también ha estado su hermana -menos en el que protagonizó sola el pasado año-, no ha tenido la oportunidad de ser la protagonista de ningún compromiso en solitario. La gran pregunta ahora que la familia real cuenta con pocos miembros en activo -los Reyes y doña Sofía en principio- es cuándo le llegará el turno a la Infanta. No obstante, parece que cabe la posibilidad de que la benjamina de la familia siga los pasos de su hermana y estudie en Gales, de manera que su presencia pública continuaría reducida una vez más. Eso sí, cabe esperar que en el futuro, la Infanta Sofía sea el mejor apoyo de la hoy princesa.