El misterioso ‘guiño’ de la Reina Sofía a don Juan Carlos

La Reina Sofía ha reaparecido este lunes en Palma de Mallorca. La madre de Felipe VI es una habitual de la isla y este año tampoco ha querido faltar a la celebración de la Semana Santa. A pesar de que en principio no está previsto que ni los Reyes ni sus hijas viajen a Mallorca, doña Sofía no ha renunciado a pasar unos días en su refugio predilecto, el Palacio de Marivent. Según informaba hace unos días el periódico Última Hora, la Reina llegó el pasado fin de semana junto a su hermana, la princesa Irene de Grecia y se espera que pueda permanecer en Mallorca hasta finales de semana. Es más, es probable que ella sí asista a la tradicional Misa de Pascua en la Catedral de Palma.

Este mismo lunes, doña Sofía ha acudido a una de las citas más especiales de su agenda. La madre de Felipe VI ha hecho acto de presencia en el concierto solidario a beneficio de la organización Projecte Home de Baleares que se ha celebrado en el templo. Un evento que el pasado año se llevó a cabo a puerta cerrada, pero que es uno de los compromisos a los que nunca suele faltar. Un acto que no se enmarca dentro de las actividades en las que doña Sofía participa dentro de la Fundación Reina Sofía, no en la agenda de la Casa de S.M. el Rey.

Doña Sofía ha acudido al recital en compañía de su hermana, la princesa Irene -a la que, por cierto, hacía tiempo que no veíamos-. Para esta ocasión, la madre de Felipe VI ha optado por un favorecedor estilismo compuesto de un pantalón fluido en color negro y un elegante caftán a tono con detalles dorados. Una lección de sofisticación que ha vuelto a poner de manifiesto los motivos por los que la Reina Sofía es un referente de estilo en muchos ámbitos.

Como suele ser habitual, doña Sofía ha lucido un interesante conjunto de alhajas, un collar de perlas de dos vueltas, pendientes a juego y varias pulseras y sortijas. Sin embargo, entre todas las piezas que ha llevado la madre de Felipe VI, una destacaba sobre las demás. Se trata de una sortija de rubíes que doña Sofía ha colocado en el dedo anular de su mano derecha. Una joya que, a simple vista, se parece mucho al anillo de compromiso que don Juan Carlos regaló a la entonces princesa por su compromiso. Imposible no recordar la divertida anécdota que marcó la pedida de mano de los padres de Felipe VI, cuando don Juan Carlos tiró una cajita con el anillo a la que iba a convertirse en su prometida, al tiempo que le decía: “Sofí, cógelo”.

Una de las piezas de compromiso más originales de la realeza, compuesta por un anillo de oro con dos grandes rubíes redondos unidos por un diamante en talla baguette en medio. A lo largo de los últimos tiempos, la madre de Felipe VI ha ido luciendo o quitándose la pieza, lo que se ha interpretado como gestos de apoyo o de distancia hacia el Rey Juan Carlos, dependiendo de las circunstancias. En su reaparición en Mallorca, doña Sofía ha vuelto a lucir el anillo, sin embargo, si se mira de cerca, parece que la pieza ha sufrido alguna modificación.

En el mismo dedo en el que siempre ha llevado su anillo de compromiso, la esposa del Rey Juan Carlos portaba una sortija de rubíes, con una forma muy similar a la de su anillo de compromiso. Sin embargo, si se mira de cerca se puede apreciar que la sortija lleva en medio un diamante, pero no en talla baguette. Esto hace pensar que la Reina ha hecho alguna modificación al anillo, que ha resultado más evidente ahora, que se ha visto bien. No obstante, hay que dejar claro que esta pieza, a diferencia de lo que ocurre con el anillo de pedida de la Reina Letizia por cuestiones relacionadas con Iñaki Urdangarin, no ha sido en ningún caso desterrada del joyero de la Reina Sofía. Un detalle que conecta con la Infanta Cristina, quien, pese a la polémica que rodea a su marido, aún no se ha quitado la alianza de casada.

Se desconocen los motivos por los cuales la Reina Sofía ha decidido llevar a cabo esta modificación, pero de lo que no hay duda es que, a pesar de las circunstancias y de la distancia, mantiene firme su compromiso con el Rey Juan Carlos. Algo que ahora, a poco de celebrar su sesenta aniversario de casados, resulta especialmente relevante.