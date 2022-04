Apenas unos días después de que la biografía del Rey Juan Carlos de Laurence Debray, Mi rey caído, haya sido traducida al español, un nuevo proyecto centrado en la figura del padre de Felipe VI está en marcha. Según ha publicado el portal El Confidencial Digital, Carlos Herrera ha terminado de escribir su biografía sobre el anterior monarca.

Un libro en el que se repasa la vida de don Juan Carlos desde sus primeros años hasta la actualidad e incluye esta última etapa en la que está residiendo en Abu Dabi, aunque planea volver de manera esporádica a España.

La obra llega en un momento idóneo para el Rey Juan Carlos que, según algunas fuentes cercanas al padre de Felipe VI, ya se encuentra planeando su primera visita a España después de que las investigaciones sobre su figura hayan quedado archivadas y que le haya comunicado por escrito a Felipe VI su deseo de regresar de manera puntual, aunque manteniendo su residencia en Abu Dabi.

Tal como apunta el digital, por el momento ni Carlos Herrera ni su entorno ha querido hacer declaraciones sobre este importante proyecto, aunque parece que fue hace ya dos años cuando el periodista llegó a un acuerdo con Penguin Random House para esta obra.

El locutor es, sin duda, una de las personas que más cerca ha estado con el padre de Felipe VI, a quien conoce bien y con quien le une una buena amistad. De hecho, en los últimos tiempos, Herrera ha visitado al menos en dos ocasiones al Rey Juan Carlos. Es más, en su viaje más reciente a Abu Dabi incluso compartió una imagen posando con don Juan Carlos, que generó un gran interés en las redes sociales y que permitió ver el buen estado del que goza el que fuera jefe del Estado durante casi cuarenta años. No ha sido Herrera el único que lo ha visitado desde que se instalara en Emiratos, sino que don Juan Carlos ha estado acompañado por sus hijas, las Infantas Elena y Cristina -que han viajado en varias ocasiones a Abu Dabi-, así como el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, y algunos amigos más.

A la espera de que se confirmen los detalles y las fechas de un posible regreso de don Juan Carlos, varias fuentes apuntan a que podría producirse de cara al verano, coincidiendo con fechas importantes para el mundo del deporte, en concreto, de la vela, una de sus grandes pasiones. No obstante, no hay que olvidar que el próximo mes de mayo se cumplen sesenta años de la boda en Atenas de don Juan Carlos y doña Sofía y aunque no está prevista celebración alguna por ahora, sería quizás un momento clave para regresar.

Por el momento no se sabe cuándo está prevista la publicación del libro, que el periodista ha ido escribiendo en los últimos años, sobre todo en sus viajes a Emiratos, donde ha podido mantener conversaciones con el Rey Juan Carlos que le han permitido obtener material de primera mano sobre su estado y sus planes.