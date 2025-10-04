El lifting natural que te puedes hacer en casa: lo usa Jaydy Michel y sólo necesitas unos segundos

Cuidar la piel no es solo una cuestión estética, sino un acto de bienestar y autoestima que debemos practicar a cualquier edad. Es nuestro órgano más grande y refleja no solo el paso del tiempo, sino también nuestros hábitos diarios. Afortunadamente, mantenerla tersa y saludable no requiere de tratamientos caros ni productos químicos agresivos. Existen trucos sencillos, naturales y caseros como el que Jaydy Michel usa en casa.

Desde recetas tradicionales hasta secretos de belleza utilizados por modelos, cada técnica puede aportar beneficios únicos para preservar la firmeza y luminosidad del rostro de manera efectiva. La Clínica JME explica que «A medida que disminuyen sus niveles de colágeno natural, también lo hace la cantidad natural de grasa en las capas más profundas de su piel. Eso deja un espacio desocupado debajo de las capas de la piel, lo que puede hacer que la piel se caiga o se hunda donde solía estar firme». Para mantenerla firme y evitar la flacidez facial, existen trucos pueden ayudar a lograrlo sin necesidad de recurrir a tratamientos invasivos.

El truco que usa Jaydy Michel para la piel

Uno de los métodos más sorprendentes y efectivos es el que practica la modelo Jaydy Michel, publicado en El Correo, que consiste en sumergir el rostro en un recipiente lleno de agua con hielo durante unos segundos. Para facilitar la respiración, se recomienda usar una pajita, lo que permite permanecer más tiempo en el agua sin incomodidad.

Esta técnica ayuda a reafirmar la piel, cerrar los poros, mejorar la circulación y aportar una sensación de frescura inmediata, ideal para iniciar el día o preparar la piel antes del maquillaje. Es un truco sencillo, accesible y muy poderoso para mantener la piel firme y revitalizada. Otra de las técnicas es el uso de mascarillas naturales con ingredientes como miel, aguacate o aloe vera; la aplicación de aceites esenciales como el de rosa mosqueta o argán; y el hábito de realizar masajes faciales diarios para estimular la circulación.

Terapia de agua helada: el truco para la piel

La modelo Jaydy Michel reveló uno de sus trucos favoritos para mantener la piel firme y tonificada: sumergir el rostro en un recipiente con agua y hielo durante algunos segundos, mientras respira con una pajita para mantenerse relajada.

Jaydy Michel en una imagen de archivo / Gtres

Este método estimula la circulación sanguínea, reduce la inflamación, reafirma la piel y cierra los poros, además de proporcionar un efecto tensor inmediato. Es ideal para aplicar por las mañanas o antes de un evento especial.

Masajes faciales diarios

Estimular el rostro con masajes ascendentes ayuda a tonificar los músculos faciales, activar la circulación y promover la producción de colágeno. Puedes usar tus manos o herramientas como rodillos.

Mascarillas caseras naturales

El uso regular de mascarillas a base de ingredientes como huevo, avena, miel o aguacate proporciona hidratación, elasticidad y nutrientes esenciales. Una o dos veces por semana pueden marcar una gran diferencia.

Ejercicios faciales

Existen rutinas de gimnasia facial que fortalecen los músculos del rostro. Hacerlas de forma regular puede ayudar a prevenir la flacidez, especialmente en mejillas y papada.

Los mejores productos naturales como el que usa Jaydy Michel

Los ingredientes naturales son grandes aliados en el cuidado de la piel. Algunos de los más efectivos para mantenerla tersa incluyen:

Aceite de rosa mosqueta: estimula la regeneración celular y mejora la elasticidad.

Aloe vera: hidrata, refresca y tiene efecto tensor inmediato.

Clara de huevo: rica en proteínas, ideal para mascarillas reafirmantes.

Café molido: usado como exfoliante, ayuda a activar la circulación y tonifica.

Té verde: usado en infusiones o tónicos, combate los radicales libres.

Vitamina E: poderosa antioxidante que protege del envejecimiento prematuro.

Miel de abeja: rica en antioxidantes, aporta suavidad y firmeza.

Consejos y recomendaciones para tener una piel sana como la de Jaydy Michel

Para complementar estos trucos y productos, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones clave:

Aplica siempre protector solar, incluso en días nublados, para prevenir el envejecimiento causado por el sol.

No abuses de maquillajes ni de productos agresivos, ya que pueden alterar el pH y debilitar la piel.

Duerme lo suficiente: durante el sueño profundo la piel se regenera naturalmente.

Evita tocarte el rostro constantemente: ya que puedes trasladar bacterias y suciedad.

Haz limpieza facial diaria: mañana y noche para mantener la piel libre de impurezas.

Algunos consejos para tener una piel luminosa y radiante

Utilizar exfoliantes

Exfoliar la piel es esencial para eliminar las células muertas y lograr una textura suave y luminosa. Barnes aconseja hacerlo una o dos veces por semana para mantener la piel fresca y saludable.

La exposición al sol puede hacer que la piel envejezca más rápido, por lo que es fundamental cuidar estas áreas del cuerpo para mantener una apariencia joven y radiante.