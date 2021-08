Bob Dylan, demandado por abusar de una niña de 12 años en 1965

Bob Dylan ha sido demandado en Nueva York por una mujer que lo acusa de haber abusado sexualmente de ella hace casi seis décadas. La demanda, presentada el pasado viernes ante un tribunal de la Gran Manzana, sostiene que el artista abusó de la demandante cuando esta tenía doce años. Por ahora no se han revelado los datos sobre ella, que responde a las iniciales de J.C. , aunque sí ha trascendido que los hechos ocurrieron durante un período de seis semanas, entre abril y mayo del año 1965.

La demandante apunta que Bob Dylan, que en el momento de los hechos tenía veinticuatro años, se aprovechó de su estatus como músico para darle alcohol y drogas en repetidas ocasiones y abusar de manera continuada de ella. También le acusa de amenazarla físicamente. El presunto abuso habría tenido lugar en el apartamento que el artista utilizaba en el famoso hotel Chelsea de la ciudad.

La demandante, de sesenta y ocho años, mantiene que el cantante se hizo su amigo y estableció con ella una conexión emocional con el objetivo de que se desinhibiera y abusar de ella. Un proceso que le ha dejado importantes cicatrices emocionales y psicológicas. Según apunta, los efectos emocionales de los abusos incluyen depresión y ansiedad de carácter duradero, que la han incapacitado para llevar a cabo sus actividades habituales. Aunque no se ha especificado, la demandante solicita daños y perjuicios, además de que se lleve a cabo un juicio con jurado basado en las acusaciones de agresión, detención ilegal y provocación de un estrés emocional.

En declaraciones a varios medios, un portavoz del cantante, cuyo verdadero nombre es Robert Zimmerman ha asegurado que “los hechos a los que se refiere la denuncia son rotundamente falsos y serán defendidos de manera enérgica”. Por su parte, Daniel Isaacs, abogado del cantante, ha dicho que la demanda no se sostiene y “habla por sí sola”. Por el momento, el cantante, que hace apenas unos meses cumplía ochenta años, no ha hecho declaraciones.

La denuncia se presentó coincidiendo con el último día de un periodo que la ciudad de Nueva York había abierto para que las víctimas de abusos sexuales pudieran presentar acusaciones sobre crímenes de abuso sexual que habrían prescrito.

Bob Dylan es uno de los artistas más importantes de las últimas décadas. Músico, compositor, cantante y poeta, está considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes en la música popular del siglo XX y de comienzos del siglo XXI.​​​ Además de sus logros en el mundo de la música, en el año 2016 incluso recibió el Premio Nobel de Literatura por sus letras, entre las que destacan ‘Blowin’ In The Wind’, ‘The Times They Are a-Changin’, y ‘Like A Rolling Stone’. Hasta la fecha, ha vendido más de cien millones de discos en todo el mundo.