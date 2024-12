Donald Trump revoluciona la red con un nuevo corte de pelo

Después de ganar las elecciones de Estados Unidos por segunda vez, el pasado mes de noviembre, Donald Trump se ha realizado un cambio de imagen que, como no podía ser de otra manera, ha causado un inmediato revuelo en la red. Hace tan solo unos días, el líder del Partido Republicano aparecía con un look completamente renovado en el Trump Internacional Golf Club de Palm Beach Florida, dejando a muchos boquiabiertos con el corte de pelo que lucía.

El político siempre ha sido reconocido por su cabello rubio y su estilo conservador, pero en esta ocasión, tal vez para celebrar su reciente victoria, sorprendió al público con un moderno corte de pelo, basado en un degradado muy popular entre las generaciones más jóvenes, y dejando los lados notablemente más cortos que la parte central, la cual ha peinado hacia atrás en un voluminoso tupé. Algunos han comentado que su nuevo look recuerda a estilos icónicos como el mullet o incluso el mohicano, aunque lo cierto es que, de ser así, lo ha sabido adaptar a su personalidad , edad y preferencia estética.

Your next President, President-Elect Donald J Trump, today at the beautiful Trump International Golf Club Palm Beach!! TRUMP-VANCE 2024! #MAGA #donaldtrump #trump2024 #palmbeach #florida @realdonaldtrump @teamtrump @trumpwarroom @trumpgolfpalmbeach @trumpgolf @whitehouse45 📸:… pic.twitter.com/B4asbHZoJ0

— Michael Solakiewicz (@michaelsolakie) December 18, 2024