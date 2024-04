Sara Carbonero y el equipo de Slowlove, su firma fundada con Isabel Jiménez, pone a la venta en su página web el vestido que llevó la periodista en su 40 cumpleaños. Un diseño boho que, actualmente, tiene un precio de 97,49 euros -antes 129,99-. El pasado 3 de febrero, la comunicadora, junto a sus amigos y familiares, celebró esta nueva vuelta al sol en la sala La bulería, en el barrio El Viso, de Madrid. Para la especial ocasión optó por crear desde cero el patrón que está disponible en la página web de la marca, desde la talla xs hasta la xl, aunque algunas de ellas ya se han agotado.

Es de edición limitada y cuenta con unas características muy particulares. Se trata de un diseño entallado, largo realizado en crochet, con hilatura sostenible y cuello caja con detalle de abertura. Además, también presenta forro interno. Está realizado con un 75% de algodón, un 20% de poliéster y un 5% de otro componente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)

La historia del vestido

A través de su cuenta personal de Instagram, Sara Carbonero ha querido compartir con sus seguidores la historia de esta pieza tan especial para ella. «En apenas diez fotos es muy difícil resumir lo especial que fue el proceso de creación del vestido de mi fiesta de cumpleaños», ha indicado. «Empezamos partiendo de una idea concreta que tenía hace tiempo entre mis favoritos de siempre, el icónico vestido de crochet que llevó Jane Birkin en 1969 firmado por Emilio Pucci», ha proseguido, adjuntando también imágenes del vestido en cuestión.

«Yo tenía claro que en la fiesta de entrada al cuarto piso quería llevar algo muy yo. Algo que me inspirara, aunque no fuera el típico vestido de fiesta», ha recordado. «Después llegó la Navidad, algún que otro contratiempo. No pudimos hacer prueba hasta tres días antes», ha dado a conocer.

Vestido de crochet de Slowlove. (Foto: Slowlove)

Sin embargo, la solución estaba muy cerca. «El maravilloso equipo de Slowlove llegó a casa con varias opciones y la mejor actitud para levantar los ánimos, como siempre. Tengo que decir que Julia, Raquel y Claudia aparecieron con un calco al vestido de Birkin, pero, al final, acabamos eligiendo la opción que no estaba prevista. Con la que me sentía más cómoda y podía bailar hasta el amanecer», ha asegurado Sara Carbonero.

¿Qué es Slowlove?

La marca de ropa femenina fue creada por Sara Carbonero e Isabel Jiménez en 2015. En 2021, la firma se asoció con Tendam y Sara e Isabel se mantienen al frente de la dirección creativa. La parte operativa se integra dentro de la gestión de Tendam, en concreto de la cadena Cortefiel. El valor añadido de la marca es que el cien por cien de sus prendas tienen propiedades sostenibles a través de un estilo folk urbano.

Actualmente, las colecciones se encuentran disponibles en las webs de Slowlove y Cortefiel y en más de 150 tiendas físicas de Cortefiel, repartidas entre España y Portugal.